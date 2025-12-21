A Villa Cristina gli scout dell’Agesci Livorno 9 insegnano la pace ai più giovani

“In un mondo segnato da conflitti e divisioni, l’Agesci intende educare i giovani alla pace per imparare il dialogo, rispettare gli altri e l’ambiente in cui si vive, diventare cittadini responsabili”: così scrive il Gruppo scout Agesci Livorno 9

“In un mondo segnato da conflitti e divisioni, l’Agesci intende educare i giovani alla pace per imparare il dialogo, rispettare gli altri e l’ambiente in cui si vive, diventare cittadini responsabili”: così scrive il Gruppo scout Agesci Livorno 9 per presentare un’attività che si svolgerà dal 27 al 29 dicembre a Villa Cristina, in località Corbolone a Livorno.

Durante la tre giorni, l’educazione alla pace verrà sviluppata attraverso attività e laboratori scout, giochi di ruolo e spettacoli, vita nella natura ed esercitazioni finalizzate alla risoluzione nonviolenta dei conflitti, nello spirito che tradizionalmente anima tutte le attività scout.

L’evento, che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per la festa della Toscana e che ha avuto il patrocinio della Regione Toscana, è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni dello stesso Gruppo organizzatore: un’esperienza educativa, dunque, particolarmente significativa in questo momento storico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©