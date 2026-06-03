A Villa Fabbricotti una mostra evento dedicata a Atto Melani

A Villa Fabbricotti, dal 5 giugno al 30 agosto, un percorso espositivo dedicato al cantante e diplomatico toscano che conquistò le corti europee. In mostra anche l'eccezionale ritrovamento di oltre 3.000 lettere del suo archivio, riemerso dopo più di un secolo tra i fondi della Biblioteca Labronica

Venerdì 5 giugno alle ore 17.00, alla Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi di Villa Fabbricotti una mostra evento riscopre la straordinaria figura di Atto Melani: cantante, diplomatico, agente politico e protagonista occulto dell’Europa del Seicento. Attraverso documenti originali, carteggi, ricostruzioni storiche e materiali d’archivio recentemente identificati presso la Biblioteca Labronica, il percorso espositivo restituisce al pubblico una delle personalità più sorprendenti e dimenticate dell’età barocca. La mostra Atto Melani (1626–1714). La voce segreta del potere, organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con Cooperativa Itinera e a cura di Monaldi & Sorti — Rita Monaldi, Francesco Sorti e Theodora Maria Sorti — nasce dalle ricerche confluite nel volume bifronte Unicum Opus e si articola in quattro nuclei narrativi che intrecciano musica, diplomazia, storia politica europea e memoria archivistica. Il cuore della mostra è rappresentato da una scoperta eccezionale: il ritrovamento, all’interno dell’Autografoteca Bastogi della Biblioteca Labronica, di oltre 3000 lettere provenienti dall’archivio perduto di Atto Melani, creduto disperso da oltre un secolo. Il fondo, identificato nel 2025 grazie al lavoro di catalogazione informatizzata della Labronica e alle ricerche di Monaldi & Sorti, comprende carteggi con papi, cardinali, ministri, ambasciatori e protagonisti della politica europea del Seicento.

Cantante celebre nelle corti di Toscana, Venezia, Roma e Francia, protetto del Cardinal Mazzarino e legato al Re Sole, Luigi XIV di Francia, Atto Melani trasformò il successo teatrale in una straordinaria carriera diplomatica. Castrato nell’infanzia, visse costantemente il conflitto tra il prestigio pubblico e il peso umano della propria condizione, riuscendo tuttavia a diventare mediatore politico, informatore e protagonista dei conclavi che segnarono la storia del papato tra il 1667 e il 1700. Il percorso espositivo accompagna il visitatore dentro questa vicenda unica. Dalla formazione musicale e familiare dei Melani alle missioni segrete nelle corti europee; dai rapporti con Maria Mancini e il Re Sole alle manovre diplomatiche nei conclavi romani; fino alla storia dell’archivio disperso e infine riemerso a Livorno. Tra i materiali esposti figurano lettere autografe, documenti originali, ricostruzioni storiche, testimonianze rare e opere iconografiche legate all’universo di Atto Melani, tra cui la riproduzione su lightbox del celebre dipinto di Andrea Sacchi, Marcantonio Pasqualini incoronato da Apollo, nel quale Monaldi & Sorti propongono di riconoscere il giovane Atto nel volto di Apollo. La mostra restituisce così non soltanto una biografia individuale, ma un intero sistema di relazioni che attraversa il teatro musicale barocco, la diplomazia francese, il papato e le grandi tensioni geopolitiche dell’Europa moderna. Le carte della Biblioteca Labronica, spiegano i curatori, permettono finalmente di riconoscere il ruolo europeo di Atto Melani e di leggere la storia del Seicento da una prospettiva nuova, quella di un uomo che partendo dalla scena musicale riuscì a entrare nei luoghi più segreti del potere. La mostra rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio storico-documentario della Biblioteca Labronica, che conserva oggi il nucleo più consistente conosciuto dell’epistolario di Atto Melani. Accanto all’ideazione, ricerca storica e cura scientifica a cura di Monaldi & Sorti – Rita Monaldi, Francesco Sorti, Theodora Maria Sorti – la consulenza storica archivistica, l’elaborazione grafica e l’allestimento sono stati curati da Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche.

INFO

ATTO MELANI (1626–1714). LA VOCE SEGRETA DEL POTERE

Un diplomatico europeo e il suo archivio ritrovato alla Biblioteca Labronica

5 giugno – 30 agosto 2026

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi

Livorno, Villa Fabbricotti

V.le della Libertà, 30

Ingresso libero e gratuito durante gli orari osservati dalla struttura

Lun-ven 8.30-19.30 – sab 8.30-13.30

0586824511 – [email protected] – [email protected]

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