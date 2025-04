A Villa Henderson ultimo concerto della “Primavera Musicale 2025”

Si conclude sabato 3 maggio alle 17 la “Primavera musicale 2025”, un ciclo di tre concerti proposto ai propri soci e alla cittadinanza dall'associazione di cultura mediterranea Shardan e presentato al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, in via Roma 234 presso Villa Henderson

Si conclude sabato 3 maggio alle 17 la “Primavera musicale 2025”, un ciclo di tre concerti proposto ai propri soci e alla cittadinanza dall’associazione di cultura mediterranea Shardan e presentato al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, in via Roma 234 presso Villa Henderson. “Nascita e fortuna e del trio” è il titolo di questo appuntamento che avrà luogo nella cornice unica della Sala del Mare e vedrà la partecipazione del “Tosca Piano Trio” formato da Renata Sfriso, violino; Alice Cappagli, violoncello; Alessandra Dezzi, pianoforte. L’ensemble proporrà al pubblico un programma di grande attrattiva musicale e varietà stilistica collocato tra classicismo e romanticismo con il trio n. 44 di Haydn, l’op.1 n. 2 di Beethoven e l’ op.11 di Mendelssohn Hensel. Costituitosi recentemente, il “Tosca Piano Trio” riunisce tre musiciste di Livorno che hanno compiuto i loro studi musicali presso l’ex – Istituto P.Mascagni, oggi Conservatorio, le quali, ritrovatesi nella città natale dopo un lungo percorso professionale individuale, hanno scelto di condividere la passione per la musica nella collaborazione cameristica.

Tutti i dettagli su: https://www.shardan.it/anascita-e-fortuna-del-trioa.htm

Prenotazione consigliata alla segreteria del Museo al numero 0586 266711 nei seguenti giorni e orari: Mattina da martedì a sabato, ore 9–13; Pomeriggio di martedì, giovedì, sabato e domenica, ore 15–19 Oppure scrivere un’e mail a: [email protected]

L’ingresso è con offerta volontaria al fine di sostenere la manifestazione che non è sovvenzionata.

Condividi:

Riproduzione riservata ©