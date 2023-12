A Villa Mimbelli la mostra “Pietro Annigoni, pittore di magnifico intelletto”

Sarà inaugurata venerdì 15 dicembre a Villa Mimbelli alle 17 la mostra Pietro Annigoni, pittore di magnifico intelletto, curata da Emanuele Barletti. Promossa da Comune di Livorno e Fondazione Livorno, con il patrocinio di Regione Toscana, la collaborazione di Fondazione CR Firenze e il contributo e Castagneto Banca 1910, resterà aperta fino al 15 marzo 2024

di Sofia Mignoni

“Ritengo che una mostra su Annigoni sia utile ed importante in questo periodo perché sento che stiamo vivendo un ritorno alla pittura. Spesso l’arte contemporanea stucca, l’arte di Annigoni non annoia mai, è una continua ricerca nella tradizione”. Con queste parole l’assessore alla Cultura di Livorno, Simone Lenzi, spiegato i motivi del perché nel Museo Fattori di Villa Mimbelli, il Comune, assieme alla Fondazione Livorno e alla Fondazione CR Firenze (patrocinate dalla Regione Toscana), abbia deciso di allestire proprio ora una mostra su Pietro Annigoni, scomparso nel 1988 e ricordato come il pittore degli autoritratti (Annigoni è stato ritrattista anche della Regina Elisabetta II).

“La mostra è estremamente articolata e complessa – prosegue Luciano Barsotti, presidente della Fondazione Livorno – quest’iniziativa è stata voluta da una collaborazione con la Fondazione CR Firenze, depositaria, all’interno di Villa Bardini, di un nucleo importante di opere di Annigoni. Questa mostra non è altro che una prosecuzione di un percorso iniziato da anni sul Novecento, secolo che conobbe un grande sviluppo artistico a Livorno: dai post macchiaioli ai contemporanei. Annigoni, come hanno raccontato anche i suoi allievi, frequentava spesso la città di Livorno e non si può dimenticare il rapporto che ha avuto con l’artista livornese Ferruccio Mataresi, suo allievo prediletto. Mi auguro che questa mostra sia occasione di visita anche da parte delle scuole, credo che si debba iniziare ad apprezzare l’arte sin dalla più tenera età”.

“Voglio innanzitutto ricordare un mio collaboratore storico – spiega Emanuele Barletti, curatore della mostra – Modestino Romagnolo, scomparso recentemente. Ringrazio anche la ditta livornese 90 servizi, che ha portato qua (a Villa Mimbelli, ndr) le opere d’arte a titolo gratuito. Ad Annigoni piaceva il carattere sanguigno dei livornesi, il mare e la pesca: aveva comprato un peschereccio e l’aveva chiamato ‘La Bimba’ , con questo navigava la costa del Mar Tirreno fino a raggiungere La Spezia. Ci tengo a ricordare che in questo stesso periodo, al Museo della città, sarà allestita una mostra sui disegni di Leonardo da Vinci, la scelta di allestire due mostre in periodi così ravvicinati non è stata casuale: Annigoni era un grande studioso di Leonardo, il legame tra i due artisti è inconfondibile. Questa mostra è la più importante esposizione di opere di Annigoni che sia mai stata realizzata dopo la mostra a Palazzo Strozzi a Firenze nel 2000. Per la prima volta ci sono opere inedite di Annigoni: quattro cartoni preparatori per la realizzazione di affreschi, provenienti dal Santuario della Madonna del Buon Consiglio di Ponte Buggianese e tanti quadri che ci hanno concesso i numerosi collezionisti. Questa mostra presenta anche una sezione speciale, dedicata al rapporto delle opere di Annigoni con quelle di Mataresi e De Chirico, questa sezione è stata curata da Fabio Sottili, che è riuscito a recuperare varie opere di Mataresi al fine di confrontarle con quelle del suo maestro. Definisco questa mostra molto articolata, ma non antologica: non riesce a percorrere tutto il percorso umano e artistico di Annigoni perché ciò sarebbe impossibile da fare. L’invito che faccio a tutti coloro che vorranno assistere alla mostra, è quello di cercare di comprendere la profondità di un artista tanto bravo quanto è stato Pietro Annigoni”.

Il Comune di Livorno e Fondazione Livorno invitano all’inaugurazione della mostra “Pietro Annigoni, pittore di magnifico intelletto (A painter and his Kingdom)” venerdì 15 dicembre a Villa Mimbelli alle ore 17.

Gli orari di apertura saranno tutti i venerdì, i sabati e le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso sarà gratuito. Tutte le opere saranno lasciate in esposizione fino al 15 marzo 2024.

