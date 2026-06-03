A Villa Rodocanacchi apre il Viale dei Piedistalli, sabato serata greca

Sabato 6 giugno visita guidata al parco, aperitivo al calasole e spettacolo del Gruppo Atena. Il presidente Pera: "Trascorreremo insieme un pomeriggio tra tra storia, tramonto e danze della tradizione". Ingresso gratuito. Accesso consigliato da via Collinet, via di Monterotondo chiusa per lavori

Una passeggiata tra le testimonianze storiche di un antico giardino monumentale, un aperitivo al tramonto vista mare e le suggestive danze della tradizione greca. Sono questi gli ingredienti della “Serata Greca” organizzata da Reset insieme a Borgo dei Greci, in programma sabato 6 giugno a Villa Rodocanacchi. L’iniziativa prenderà il via alle ore 17 con una visita guidata del parco della villa, durante la quale verrà presentata una novità assoluta: il “Viale dei Piedistalli”, recentemente recuperato e reso accessibile al pubblico. “Per la prima volta mostreremo questo viale dove abbiamo trovato sette piedistalli, probabilmente le basi che un tempo sostenevano colonne o statue”, spiega Giuseppe Pera, presidente di Reset. “Si tratta di una scoperta molto interessante che ci restituisce l’immagine di un giardino meraviglioso, ricco di elementi decorativi e testimonianza del prestigio che la villa aveva in passato”. I piedistalli, decorati con lo stemma della famiglia Rodocanacchi, rappresentano infatti una traccia concreta dell’antico assetto monumentale del parco e raccontano una pagina importante della storia della proprietà. La visita guidata avrà una durata di circa un’ora e mezza. Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di indossare scarpe comode o da ginnastica per affrontare agevolmente il percorso all’interno dell’area verde. Alle ore 19 è previsto un aperitivo offerto a tutti i presenti in uno dei punti più panoramici della villa. “Vogliamo regalare ai partecipanti un momento di condivisione e convivialità in una cornice davvero speciale. Un aperitivo al calasole con vista sul mare è il modo migliore per accompagnare la transizione verso gli appuntamenti della serata”. A seguire, alle ore 19.30, spazio alla tradizione con l’esibizione del Gruppo Atena, realtà specializzata nelle danze popolari greche. “Abbiamo invitato una scuola che da anni promuove con passione la cultura ellenica attraverso il ballo. I danzatori si esibiranno in costumi tradizionali e accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, folklore e tradizioni greche”. La partecipazione a tutti gli appuntamenti della giornata sarà libera e gratuita. “Ci aspettiamo tanta gente e saremo felici di accogliere tutti per trascorrere insieme un pomeriggio tra storia, cultura e amicizia, con un bellissimo aperitivo al tramonto vista mare”.

Come raggiungere la villa

Gli organizzatori invitano inoltre il pubblico a prestare attenzione alle modifiche temporanee alla viabilità. “È importante sapere che via Collinet è stata riaperta e oggi rappresenta il collegamento diretto con Villa Rodocanacchi – prosegue Pera – Al contrario, via di Monterotondo è attualmente chiusa per lavori. Chi vorrà raggiungerci dovrà quindi utilizzare la strada principale, via Collinet, che si imbocca da via Grotta delle Fate, accanto al circolo Arci, e conduce direttamente all’ingresso della villa”. Una comunicazione importante per agevolare l’afflusso dei visitatori e garantire un accesso semplice all’evento.

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