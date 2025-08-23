A Villa Trossi ecco “Icone” racconti in danza e musica di donne che hanno lasciato il segno

Un nuovissimo spettacolo in scena a Estate a Villa Trossi. Si tratta dello spettacolo di arte varia "Icone" racconti in Danza e Musica di Donne che hanno lasciato il Segno, per la regia di Vanessa Turinelli

Un nuovissimo spettacolo in scena a Estate a Villa Trossi. Si tratta dello spettacolo di arte varia “Icone” racconti in Danza e Musica di Donne che hanno lasciato il Segno, per la regia di Vanessa Turinelli.

Donne come Gabrielle Chanel, Aretha Franklin, Luciana Savignano, Emily Davison, già famose di cui si sa praticamente tutto, di cui è stato detto già tanto, anzi tantissimo, saranno le varie “protagoniste” della serata.

Che cosa potrà mai aggiungere lo spettacolo “Icone” in programmazione a Villa Trossi il 27 agosto a quanto già si sa?

La risposta della regista è: “Niente! Non vi diremo nulla che già non abbiate letto in qualche biografia o visto in qualche film dedicato a queste grandi donne. Il nostro è un lavoro più fine, introspettivo, a tratti anche presuntuoso perché abbiamo catturato come fa una macchina fotografica un’istantanea della loro vita, immaginando cosa possano aver provato in quel momento particolare in cui hanno creato un capolavoro o mostrato platealmente il loro genio, il loro talento. E allora abbiamo ritratto Gabrielle, nel suo atelier, intenta a dare forma e vita alla “petite robe noir”: il tubino nero, capo imprescindibile per qualsiasi donna di qualsiasi età. Un abito copiato poi da tutti gli stilisti che ne hanno apportato varie modifiche ma che, di fatto, nasce dal genio di Madame Chanel. Come da dietro il buco della serratura l’abbiamo spiata e abbiamo visto il tumulto di passioni e pensieri che l’hanno accompagnata nel percorso creativo. Aretha, invece, ce la siamo immaginata nel suo camerino, poco prima di esibirsi al Kennedy Center Honors davanti al presidente Obama. La cantante è già anziana, e malata e non ha più da dimostrare niente perché ha già detto tutto, ma a noi, e al pubblico di quella sera farà ancora tremare il cuore. E della suffragetta Emily Davison, che dire? Tutti conoscono la sua storia. Tutti sanno che per dare visibilità al movimento femminista a cui apparteneva si buttò in mezzo alla pista, mentre i cavalli correvano come pazzi, e si fece investire al grido di “voto per le donne”. Ma ci siamo mai chiesti che cosa possa aver provato pochi istanti prima di fare quell’insensato gesto? Siamo sicuri che fosse stata così folle da non aver esitato nemmeno un attimo? Noi ce lo siamo chiesto, e lo abbiamo chiesto a lei che ci risponderà con un toccante monologo. La bellezza esotica dell’Étoile della danza Luciana Savignano non è una novità per nessuno, ma lo sapevate che lei, la musa di Bejart, ha fatto impazzire di gelosia la Luna stessa? Capirete il perché in un finale a sorpresa”.

Infine, a questo quartetto variegato e assai famoso, l’organizzazione ha aggiunto un personaggio meno celebre, ma, per i livornesi, assai importante: Eugenia Semeria, proprietaria e direttrice dello Stabilimento delle Acque della Salute nei primi anni del Novecento. Una donna imprenditrice in un mondo governato da maschi (infatti il carattere era di ferro!). Con la sua volontà riuscì a riportare in auge lo stabilimento dopo un periodo di declino. La scelta di portare in scena Eugenia -prosguono gli organizzatori- è dovuta, non solo all’idea di valorizzare il coraggio e il merito di questa grande donna, ma anche perché i proventi della serata andranno a beneficio dell’Associazione delle Terme del Corallo che da anni si occupa della riqualifica del prezioso stabilimento.

Gli artisti coinvolti nella serata con la coreografa Eva Kosa e la regista Vanessa Turinelli, hanno deciso di devolvere i loro compensi a favore dell’Associazione Terme del Corallo, che per quest’anno ha come progetto quello di ristrutturare il grande cancello d’ingresso al parco.

Quindi, accompagnati dalle note del pianoforte di Scilla Lenzi e Isabella Tei, inebriati dai movimenti eleganti e sinuosi delle danzatrici Anna Tei, Chiara Lupetti Del Re, Laura Castello, Linda Petroni, e catturati dalle parole delle attrici Margherita Bonicoli, Elisa Baracchini, Giulia Bicchielli, Alessandra Prelli, Laura Benvenuti, vivremo nel parco di Villa Trossi Uberti una serata emozionante, in cui tutte le arti sceniche si fondono per raccontare storie di donne eccezionali.

Mercoledì 27 agosto 2024,

Villa Trossi, Via Ravizza 76, Livorno.

Prenotazioni al 338 5081221, ingresso euro 15

Inizio spettacolo ore 21,30

Condividi:

Riproduzione riservata ©