A Villa Trossi “Ennio Morricone & oltre – Le melodie di un’epoca”

Colui che è stato uno dei più influenti compositori cinematografici nella storia della musica è oggetto dell’omaggio che, martedì 14 luglio, verrà fatto dal palco di Estate a Villa Trossi, nella cui cornice si terrà il concerto “Ennio Morricone & oltre – Le melodie di un’epoca”, ad opera del gruppo Recondite Armonie

Le colone sonore dei film son ben più di un contorno che accompagna le scene. Sono emozioni e suggestioni, sono capaci di risvegliare i sensi, e anche i ricordi, a distanza di anni, perché spesso assurgono al ruolo di protagoniste, o talvolta sono determinanti per il successo stesso di un film. Se dobbiamo fare un nome, in Italia, non possiamo che scandire a più riprese quello di Ennio Morricone. Colui che è stato uno dei più influenti compositori cinematografici nella storia della musica è oggetto dell’omaggio che, martedì 14 luglio, verrà fatto dal palco di Estate a Villa Trossi, nella cui cornice si terrà il concerto “Ennio Morricone & oltre – Le melodie di un’epoca”, ad opera del gruppo Recondite Armonie. Morricone sì, ma anche Nino Rota e altri maestri di musica per il cinema saranno omaggiati davanti al pubblico di Villa Trossi, dove è in pieno svolgimento la dodicesima edizione del festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideata dall’Associazione Pietro Napoli.

Il 14 luglio sarà come imbarcarsi per un viaggio emozionante tra le più celebri colonne sonore del cinema. Un appuntamento ormai divenuto una piacevole tradizione estiva, che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso, desideroso di lasciarsi trasportare dalle musiche che hanno segnato la storia della settima arte. Protagoniste della serata saranno le indimenticabili composizioni di Ennio Morricone, accanto ai capolavori di altri grandi maestri della musica per il cinema come Henry Mancini e Nino Rota, in un percorso musicale capace di evocare immagini, ricordi ed emozioni che appartengono alla memoria collettiva. Dal celebre “C’era una volta il West” a “Nuovo Cinema Paradiso”, dai temi dei film musicati da Nino Rota per Fellini a quello di “Moon River” di Henry Mancini.

Il concerto di quest’anno propone importanti novità artistiche: nuovi arrangiamenti, pensati per valorizzare la ricchezza espressiva di ogni brano, e una formazione rinnovata, capace di coniugare raffinatezza, sensibilità interpretativa e grande qualità musicale. A dare voce alle melodie sarà la cantante Barbara Terreni, interprete dalla forte intensità espressiva, accompagnata da un sestetto strumentale composto da Giacomo Riggi (pianoforte), David D’Alesio (clarinetto e sax), Matilde Di Rienzo (flauto), Martina Benifei (violoncello), Nino Pellegrini (contrabbasso) e Jacopo Chitarrai (percussioni). Nata come trio, la formazione di Recondite Armonie nel corso degli anni si è arricchita di altri strumenti e quest’anno, proprio per questa occasione speciale a Estate a Villa Trossi, si presenta praticamente come una piccola orchestra.

La scaletta dello spettacolo offrirà un affascinante viaggio attraverso alcune delle pagine più amate della musica da film, tra atmosfere sospese, temi romantici e melodie divenute immortali, restituendo al pubblico tutto il fascino di un repertorio che continua a emozionare generazioni diverse. Una serata all’insegna della grande musica, immersa nella cornice unica di Villa Trossi, dove arte, natura e cultura si incontrano per regalare un’esperienza di rara intensità. Un’occasione da non perdere per gli appassionati del cinema, della musica d’autore e per tutti coloro che desiderano vivere una serata di emozioni autentiche sotto le stelle.

Villa Trossi Uberti – Livorno

14 luglio 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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