A Villa Trossi il rock’n’roll degli Hound Dogs rimembrando Elvis Presley

Per la sera che accompagna verso il Ferragosto 2026 Estate a Villa Trossi chiama sul palco gli Hound Dogs, formazione livornese che propone una esilarante miscela di brani in salsa rock'n'roll e country made in Usa

Un trio di musicisti di vecchia data, il rock’n’roll degli anni ’50, ’60 e ’70 e un motto: “Balla, come se non ci fosse un domani!”. Per la sera che accompagna verso il Ferragosto 2026 Estate a Villa Trossi chiama sul palco gli Hound Dogs, formazione livornese che propone una esilarante miscela di brani in salsa rock’n’roll e country made in Usa. L’appuntamento è per venerdì 14 agosto, ore 21.30, a Villa Trossi Uberti, per questo nuovo evento in seno al festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli.

Massimi Giovacchini al basso e alla voce, Alessio Masoni alla chitarra e ai cori, Alessandro Brilli alla batteria: ecco i nomi dei componenti della band nata a inizio 2026, tutti musicisti di un certo livello che hanno sposato l’idea di rendere omaggio a intramontabili artisti come Elvis Presley, Little Richard, Carl Perkins e altri. Una vera e proprio rock’n’roll night trascinerà il pubblico in un vortice di musica tutta da cantare e, perché no, da ballare. Brani come Jailhouse rock di Elvis, Blue Suede Shoes di Perkins, Rip It Up di Little Richard, ma anche altri come Proud Mary o Fortunate Son dei Creedence Clearwater Revival rendono praticamente impossibile stare fermi mentre si ascoltano, e allora sarà bello vedere il pubblico accompagnare il repertorio proposto dagli Hound Dogs. Componimenti brevi, come usava allora, per una scaletta ricca di hit e non solo, pescando soprattutto dagli anni ’50 e ’60 ma sforando in qualche caso anche nella decade successiva.

La traduzione letterale di Hound Dogs, il nome scelto dal trio capitanato da Massimo Giovacchini, è “cani da caccia” e infatti il profilo di un cane spicca in primo piano, con sotto la bandiera a stelle e strisce americana, nel simbolo della band, che con questo nome vuole soprattutto rendere omaggio alla canzone Hound Dog di Elvis Presley, principale riferimento per questa formazione in virtù della grande importanza che ha rivestito nella storia del rock and roll. Genere esploso tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, ha segnato un’epoca caratterizzata a livello storico dall’uscita del secondo conflitto mondiale, con l’annessa voglia di ripartire e tornare a sorridere, voltare pagina e gettare le basi per nuove esperienze. Per la musica e l’arte è stato un periodo ricco di ispirazione, per certi versi magico.

Gli Hound Dogs, che saliranno per la prima volta sul palco di Villa Trossi, proveranno a ricreare proprio quell’atmosfera magica, trascinando il pubblico in un salto indietro nel tempo per vivere le sensazioni di allora attraverso una musica evergreen che, peraltro, si sposa bene con l’estate e i concerti all’aperto. Tra una canzone e l’altra ci sarà spazio per aneddoti e curiosità, perché agli Hound Dogs piace contestualizzare e dare riferimenti sulla musica che propongono, ma soprattutto a loro piace l’interazione con il pubblico, per un connubio di note e divertimento.

Villa Trossi Uberti – Livorno

14 agosto 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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