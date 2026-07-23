A Villa Trossi “Inguaiati per un click!”, in scena la Compagnia del Sesto Piano

Sabato 25 luglio ci sarà spazio per tutto questo nello spettacolo proposto dal festival in corso a Villa Trossi Uberti, promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli

Il reale e il virtuale. La vita offline e quella online. Da quale parte pesa di più la bilancia nella ricerca spasmodica di un equilibrio ai tempi dell’invasione dei social network? Con una riflessione esilarante, la Compagnia del Sesto Piano è pronta a guadagnare la scena di Estate a Villa Trossi con il suo nuovo lavoro “Inguaiati per un click!“, scritto e diretto da Marco Chiappini. Una commedia per ridere, certo, tra gag e colpi di scena, ma anche per interrogarsi sui paradossi del web, sul senso e la ricerca di amori virtuali, incontri online e tutto quanto scaturisce dalle nostre vite sempre più connesse. Sabato 25 luglio ci sarà spazio per tutto questo nello spettacolo proposto dal festival in corso a Villa Trossi Uberti, promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli.

Uno spettacolo adatto a tutti, perché non è mai troppo presto né troppo tardi per riflettere, con leggerezza, sul proprio rapporto con i social. La risata, poi, è un marchio di fabbrica della Compagnia del Sesto Piano, capace sempre di conquistare il pubblico con le sue rappresentazioni. E allora “Inguaiati per un click!” sarà un susseguirsi di eventi a sorpresa, equivoci, personaggi unici e surreali che portano a un finale scoppiettante, il più delle volte a un lieto fine. Questa volta il filo conduttore è legato ai social e alle sue “trappole” volute o no: un monito, anche se presentato in maniera ironica e comica, a usare la rete in maniera coscienziosa perché non sappiamo mai chi si nasconde dietro una tastiera, dietro a parole semplicemente scritte su un monitor o su un cellulare.

Il protagonista, Pasquale Mangialafoglia, rientrato a casa da un breve periodo di ricovero per motivi di salute e con tanto di referto medico in cui si consiglia molto riposo e tranquillità, si vedrà coinvolto, suo malgrado, in una situazione imbarazzante creata dal suo amico e dirimpettaio Teodoro Boccaccia, che avventurandosi in chat romantiche pensa di aver trovato una facile avventura seppur virtuale. Quello che non sa è che dall’altra parte della tastiera quello cercato non è un amore solo a parole, ma reale. Da quel momento la vita tranquilla del buon Pasquale verrà sconvolta in da una serie di eventi che si andranno sempre più a ingarbugliare e che coinvolgeranno tutti i personaggi della storia, a partire dalla moglie e dal figlio fino ad arrivare alla portinaia del condominio; la matassa di bugie e mezze verità si infittirà fino al finale che si risolverà con una sorpresa inaspettata.

«Il nostro teatro – dice Chiappini – è un teatro popolare, non prettamente vernacolare, in livornese parlato, un teatro in cui alla fine tutti possono riconoscersi nelle storie o nei personaggi e farne parte da spettatori. Il nostro scopo è riuscire a far divertire il pubblico, farlo staccare dai pensieri di tutti i giorni e regalare un momento di leggerezza e allegria senza dimenticare di portare un messaggio a chi ci guarda». Sul palco per questa commedia ci saranno: Marco Chiappini, Stefano Valdiserri, Cristina Silvestri, Mario Botteghi, Paola Pacelli, Ilaria Pellegrini, Claudio Pulia, Stefania Bagaglini, Jessica Scheggi, Enrico Napoli. La direzione artistica è affidata a Manuela Boldrini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©