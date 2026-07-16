A Villa Trossi la 20ª edizione del Premio Nazionale Letterario Città di Livorno

Vent’anni di Premio Nazionale Letterario Città di Livorno. Un’iniziativa sbocciata nel 2007 per volontà dei soci dell’Associazione culturale Pietro Napoli al fine di promuovere, sviluppare e incentivare l’arte della scrittura sia in forma poetica che in forma narrativa

Vent’anni di Premio Nazionale Letterario Città di Livorno. Un’iniziativa sbocciata nel 2007 per volontà dei soci dell’Associazione culturale Pietro Napoli al fine di promuovere, sviluppare e incentivare l’arte della scrittura sia in forma poetica che in forma narrativa. Tanti sono gli autori che, nel corso degli anni, hanno partecipato e dato lustro al Premio, la cui cerimonia finale si svolge dal 2023 all’interno della Villa Trossi Uberti, in via Ravizza a Livorno. È proprio lì che cade l’appuntamento per la cerimoniala finale di premiazione della ventesima edizione, in programma per sabato 18 luglio alle ore 21, con ingresso libero fino a esaurimento posti. La serata rientra nel programma di Estate a Villa Trossi 2026; il Premio Nazionale Città di Livorno gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Livorno, nonché della partnership di Fondazione d’Arte Trossi Uberti e Fondazione Livorno.

Questa speciale edizione annovera partecipanti da tutta Italia e da diversi paesi esteri, quali Francia e Marocco. Come da regolamento, l’iniziativa è aperta e scrittori, emergenti e non, di ogni età e sesso, e si pone nell’ottica di promozione culturale letteraria. È anche un volano per la promozione turistica della città, visto che ogni anno arrivano partecipanti da tutta Italia e non solo. Le sezioni in cui si articola, da tradizione, il Premio sono 3: Poesia a tema libero – Racconto breve – Poesia a tema Il Mare. Sabato 18 luglio la cerimonia finale di premiazione sarà condotta da Roberto Napoli, presidente dell’Associazione culturale Pietro Napoli, che assieme allo staff dell’associazione stessa inviterà i premiati sul palco. Il sipario della serata si aprirà con l’incantevole “Canto degli Italiani”, perché l’emozione sia tratto distintivo di una serata che da sempre sprigiona ricchezza culturale. Le note musicali del maestro Maroni con la cantante Barbara Terreni e il baritono Paolo Morelli accompagneranno quindi i momenti di intermezzo tra le varie categorie dei premiati. A impreziosire il programma la presenza degli attori Carlo Neri, Giorgio Algranti e Annalisa Bove, che declameranno i versi delle poesie finaliste.

Anche in platea non mancheranno ospiti d’eccezione e rappresentanti delle istituzioni, a partire dall’assessore alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli, ma è attesa anche una rappresentanza di Regione Toscana e Fondazione d’arte Trossi-Uberti. In apertura salirà sul palco il presidente del Rotary Club Livorno Leonardo Pagni per un breve discorso introduttivo. La Fondazione Livorno sarà invece presente con le pubblicazioni speciali su “spicchi di Livorno” destinate ai primi classificati, oltre ai premi di merito e al Premio Rotary Club Livorno.

La giuria di qualità che ha valutato i testi presentati è composta quest’anno dai seguenti membri: Prof. Gianfranco Porrà, Dott.sa Serena Veroni, Dott.ssa Stefania Innesti, Paolo Pampana, Dott. Valter Manunza, Dott. Lorenzo Taccini, Prof.sa Cristina Bernardini, Dott.sa Maurizia Testi, Dott.sa Stefania D’Echabur. I vincitori saranno contattati da Radio Michelle e da Wikipoesia per la promozione delle loro opere. La manifestazione è riconosciuta tra le più importanti del settore in Italia e richiama ogni anno circa trecento tra letterati e scrittori.

Ecco di seguito l’elenco dei premiati per ciascuna delle tre categorie del Premio Nazionale Letterario Città di Livorno. Sezione Poesia a tema libero: Fabio Carlini, Maria Colombo, Monica Malaguti, Luciano Tribisdonda, Barbara Michicich, Emanuele Mellace, Matteo Ducceschi, Stefano Mancin, Roberta Pagotto, Giuseppe Mazzantini, Andrea Giordani, Teresa Tabone, Fosca De Martino, Surelis Vazquez, Mario Frattarelli, Maurizio Bacconi, Cipriano Arnone, Roberto Ellero, Mirco Da Prada, Davide Buzzi, Luciano Giovannini, Piero Marinuzzi. Sezione Racconto breve: Vito Della Bona, Lidia Marsili, Giuseppe Dolce, Cristina Casella, Luisa Marini, Genny De Pas & Donatella Di Martino, Stefano Bambi, Leonardo Nanna, Alessandra Manfredini, Antonio Gafforio, Marzia Anselmi, Elisabetta Antichi, Nadia Mazzoni, Riccardo Gagliardi. Sezione Poesia a tema Il Mare: Sabrina Nuti, Laura Costantini, Lugi Mattioli, Margherita Flore Satta, Vincenzo Screti, Franco Revello, Samanda Pettinari, Claudia Gabrieli, Catia Gervasio, Giulia Andrea Pansera, Luca Bucciantini, Francesca Tinelli. La serata prevede anche la consegna di un premio speciale riservato al settore scolastico.

Villa Trossi Uberti – Livorno

18 luglio 2026 ore 21:00

Ingresso libero

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