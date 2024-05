A Villa Trossi la mostra dell’artista Stagni

Dal 10 al 26 maggio “Epos: Il nostro viaggio”. Stagni ha vinto la passata edizione del Premio Rotonda Città di Livorno con l’opera Apparenze. Ingresso gratuito

Venerdì 10 Maggio alle 18.30 a Villa Trossi si tiene l’inaugurazione della personale dell’artista Michele Stagni “Epos: Il nostro viaggio”. Nato e attivo a Livorno, Stagni ha vinto la passata edizione del Premio Rotonda Città di Livorno con l’opera Apparenze, scelta come immagine per la comunicazione della mostra di Villa Trossi.

L’esposizione rappresenta un’immersione in oltre 30 opere dell’artista ispirate al mito, al racconto epico, al mondo psichico con una originale lettura attualizzante. Attraverso una combinazione magistrale di forme, colori e simbolismi, Michele Stagni invita il pubblico a esplorare il viaggio interiore e collettivo attraverso il prisma della mitologia e della psiche umana.

Le opere in mostra fanno parte del periodo di ricerca più recente e significativo dell’artista, spaziando tra tele, carte e sculture evocative. Durante il periodo di apertura, i visitatori potranno partecipare a due appuntamenti speciali e gratuiti che offriranno l’opportunità di approfondire la mostra e molti temi legati al mito e alla psiche.

Il 16 maggio alle 18.30, l’esperto di astrologia Andrea Raiano conduce un affascinante dibattito tra mito, astrologia e l’elemento acqua: si tratta di un incontro molto interessante per esplorare le connessioni tra le antiche mitologie e le influenze astrali, attraverso una prospettiva moderna e illuminante.

La settimana dopo, il 23 maggio alle 18.30, Valeria Morgantini, narrative coach e Facilitatrice in Medicina Narrativa, con l’attrice Lara Gallo coinvolgeranno i presenti in un laboratorio espressivo emozionale sul Viaggio dell’Eroe tra Mitologia e Fiabe millenarie. Perché le Fiabe, in quanto specchi, è di noi che parlano, del nostro mondo interiore e, in quanto mappe, ci raccontano quali passi compiere per arrivare a quel “…e vissero felici e contenti”.

Epos: Il nostro viaggio

Mostra personale di Michele Stagni

Villa Trossi, via Ravizza 76 / via Pastrengo 21 Livorno

Dal 10 al 26 Maggio; aperta il sabato e la domenica dalle 17 alle 21 (tutti gli altri giorni solo su appuntamento)

Inaugurazione Venerdì 10 Maggio alle 18.30 con degustazione dell’Amaro Artista

Ingresso gratuito

