A Villa Trossi serata dedicata a Luttazzi, Nebbia e Pagani

Villa Trossi sabato 12 luglio propone un delizioso evento-concerti-talk show legato alle canzoni della storia radiotelevisiva, e non solo, con la serata dedicata a Lelio Luttazzi, Franco Nebbia e Herbert Pagani. Un appuntamento da non perdere con gli appunti di vita, gli aneddoti, le storie familiari e le canzoni dei tre grandi mattatori a tutto tondo. Sul palco Donatella Luttazzi, attrice, cantante, figlia del grande Lelio insieme a Silvia Nebbia che interpreterà i brani del padre Franco, e Caroline Pagani, cantante, sorella di Herbert e vincitrice del Premio Tenco 2025. Dopo lo spettacolo dedicato al quarantesimo anniversario in ricordo di Franco Nebbia, nell’autunno scorso, col Patrocinio del Comune di Roma e il sostegno del suo amico Lino Patruno, la figlia Silvia ha pensato di ripetere la entusiastica esperienza, riunendo per il nuovo spettacolo altre figlie/sorelle d’arte, quali Luttazzi e Pagani, per restituire vita a repertori deliziosi che sarebbe deplorevole dimenticare. L’eleganza, lo swing, l’ironia, il surreale, l’impegno sociale, assieme al pianoforte, re incontrastato dei bei tempi del ‘900, sono tutti elementi che spiccano in questo show intitolato “Babbini cari” confezionato ironicamente un po’ sulla falsariga del Maurizio Costanzo Show.

Coordinate dalla instancabile Silvia Nebbia, insieme a Donatella Luttazzi e Caroline Pagani,ci saranno musicisti e ospiti quali Stefania Casu, Alberto Girardi, Marco Camboni, con qualche momento di teatralità a cura di Paola Pasqui e gli interventi della soprano Gabriella Collaveri intervallati da piccole gags e un po’ di chiacchiere, aneddoti ed immagini.

Canzoni di fama mondiale come “Gracias a la vida” tradotta da Herbert Pagani (Grazie vita) o “Albergo a ore” si alternano alle mini-canzoni surreali o al “Vademecum tango” in latino di Franco Nebbia con Vaime, o le sue canzoni per Topo Gigio, e per Renato Rascel, per finire con gli eleganti swing di Luttazzi come “Legata ad uno scoglio”, “El can de Trieste” , “Chiedimi tutto”, bellissimi brani veramente godibili. Parte dei costumi è disegnata da Mariaromana Michelagnoli, brava artista quercianellese.

Non mancheranno ospiti dalla Versilia (Pierfrancesco Poggi), e il livornese Pardo Fornaciari per finire con il crooner romano Pierluca Bonfrate e un sax vagante. Insomma un piccolo grande show.

Gran finale in chiacchiere e musica con il testimone d’onore: il grande Lino Patruno che sarà in concerto il giorno dopo sullo stesso palco (prenotazioni pisto già aperte).

Un ricco appuntamento nel parco sotto le stelle a “Estate a Villa Trossi”, rassegna diretta da Roberto Napoli, con la collaborazione della Fondazione Livorno, la Fondazione d’arte Trossi-Uberti , Il Tirreno, Campo al Noce vini Bolgheri, Cattolica Livorno Centro, Promos service, Pietro Napoli Musica & Cultura, ed il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Livorno.

