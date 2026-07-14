A Villa Trossi viaggio tra canti popolari, musical e colonne sonore

Giovedì 16 luglio sarà la volta di "Note... Notissime dal mondo!", un viaggio tra canti popolari, musical e colonne sonore a cura dell'Ensemble Bacchelli Choir, per l'occasione accompagnato da Stefania Casu al pianoforte e Giovanni Di Rocca alla batteria, tutti sotto la direzione di Arianna Rondina

Senza porsi limiti. Senza neanche pensare ai confini tra i generi e le epoche, perché il denominatore comune è come una tavolozza in cui la musica esprime toni e colori circa la sua popolarità nel mondo. Ecco servito un altro appuntamento per tutte le generazioni a Estate a Villa Trossi, il festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli che sta vivendo con successo e partecipazione la sua edizione numero dodici. Giovedì 16 luglio sarà la volta di “Note… Notissime dal mondo!“, un viaggio tra canti popolari, musical e colonne sonore a cura dell’Ensemble Bacchelli Choir, per l’occasione accompagnato da Stefania Casu al pianoforte e Giovanni Di Rocca alla batteria, tutti sotto la direzione di Arianna Rondina.

La folta e colorita compagine vocale del coro targato Ensemble Bacchelli trascinerà il pubblico in un concerto dedicato alla musica internazionale, tra melodie e colonne sonore, temi di musical, canti popolari e quanto altro ha dato impulso e diffusione alla musica nel mondo. Sarà uno spettacolo dal taglio estivo, con una capacità attrattiva che scaturisce dall’esibizione di brani eterni tratti dalla tradizione popolare, come ad esempio “Tanto pe’ cantà” del mitico Nino Manfredi oppure “Roma nun fa la stupida stasera” di Lando Fiorini, saltando poi dalla colonna sonora di Jesus Christ Superstar fino al tema di Nuovo Cinema Paradiso. La canzone italiana e non solo, il cinema e il musical, mondi solo apparentemente distanti che nel contesto di un coro si tramutano in slanci di energia e condivisione, con il pubblico che diventerà una sorta di elemento aggiunto a corredo di una serata spensierata, allegra e scandita dalla sapiente tecnica vocale di un coro accompagnato da tastiere e sezione ritmica per dare più completezza al repertorio proposto.

Gl arrangiamenti sono curati da Giovanni Tripodi, con l’intento di mantenere un certo livello di fedeltà ai brani originali, nel quadro di un coro, come quello messo in piedi dall’Ensemble Bacchelli, che nasce come una matrice classica e non tipicamente pop, ma ha dalla sua una matrice eclettica che gli permette di affrontare anche la musica popolare.

L’Ensemble Bacchelli Choir è nato nel 2018 dal desiderio di aggiungere un organico corale alle attività dell’Associazione Ensemble Bacchelli. Il suo repertorio comprende brani classici e moderni, dal gospel alle canzoni popolari. I componenti sono allineati all’obiettivo principale di sentirsi parte integrante di un gruppo musicale inteso e vissuto come una possibilità di scambio e arricchimento di conoscenze ed esperienze diverse attraverso il linguaggio universale della musica. Il soprano Arianna Rondina dirige questo coro pronto a stupire il pubblico di Villa Trossi con uno spettacolo tanto eterogeneo quanto appassionante.

Villa Trossi Uberti – Livorno

16 luglio 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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