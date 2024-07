Abitare il Museo – omaggio al silenzio, la nuova mostra al Museo della Città

Una selezione di nature morte dalle collezioni civiche di Livorno, esplora la storia e l'evoluzione di questo genere artistico e, al contempo, rappresenta un’occasione per valorizzare opere spesso non visibili, perché conservate nei depositi del Museo della Città. Dal 31 luglio al 1 settembre, inaugurazione: mercoledì 31 luglio alle ore 20

Presso la sezione degli antichi magazzini oleari, i “bottini dell’olio” sarà allestita Abitare il Museo – Omaggio al silenzio – la collezione di Nature Morte nei depositi dei Musei Civici, realizzata da Cooperativa Itinera con la collaborazione delle cooperative Agave e Coopculture e la supervisione del Direttore Paolo Cova. Una selezione di nature morte dalle collezioni civiche di Livorno, esplora la storia e l’evoluzione di questo genere artistico e, al contempo, rappresenta un’occasione per valorizzare opere spesso non visibili, perché conservate nei depositi del Museo della Città. La mostra si inserisce all’interno della rassegna Abitare il Museo, pensata per far conoscere e apprezzare il patrimonio – anche da parte del pubblico non esperto – in un’ottica di piena accessibilità e fruibilità della cultura. Dallo scorcio del Seicento, con tre preziose tele di Nicola Van Houbraken si apre il racconto delle collezioni livornesi. Il raffinato autore nato a Messina, da una famiglia di origine fiamminga, e trasferitosi a Livorno, farà qui fortuna con le sue composizioni di straordinaria eleganza e accuratezza botanica che incontrano il gusto dei Medici.

Un rapido spostamento temporale verso il Novecento ci ricorda che la natura morta può rappresentare anche uno stato d’animo o un contesto in cui realizzare sperimentazioni tecniche, cromatiche e compositive, come attesta un capolavoro di Renato Guttuso, allestito nella Sezione Arte Contemporanea permanente del Museo, che idealmente dialoga con alcune opere di Omaggio al silenzio: la Natura morta del 1952. Nondimeno artisti e incisori di rango come Mino Rosi, Luigi Bartolini e Luigi Servolini esplorano con i loro segni mondi interiori e finestre sull’inconscio, così come Carlo Carrà con l’Ovale delle apparizioni sfiora il bilico esistenziale tra il periodo metafisico e il recupero di un linguaggio classico. Valentino Ghiglia avvia un percorso verso l’essenzialità, con i soggetti ben definiti nei volumi e i singoli elementi che acquistano un loro peso. Guardando poi le nature di Fernando Farulli e di Luigi Guerricchio appare chiaro che le emozioni e la visione intima degli artisti prendono il sopravvento sulla rappresentazione realistica degli elementi. Nell’opera di Mario Ferretti il senso d’inquietudine e la ricerca d’equilibrio ci riportano alla stilizzazione dei volumi e a un’armonia cromatica. Con Omaggio a Morandi di Rossana Parenti e il telo bianco che si si sostituisce alla coltre di polvere sulle bottiglie color pastello del maestro bolognese, l’assenza diviene il fulcro del dipinto.

Insieme a questi e altri protagonisti, alcuni autori del territorio ancora in fase di studio completano questa nuova incursione nei luoghi di conservazione delle collezioni livornesi, in attesa del Museo che verrà.

Orari estivi Museo della Città – Polo culturale Bottini dell’Olio:

– Da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto h 10.00 – 24.00, con ingresso gratuito;

– Da martedì 6 a sabato 31 agosto h 10:00 alle 20:00 (giorno di chiusura il lunedì) con:

– ingresso sempre gratuito per la mostra Omaggio al Silenzio;

– normale biglietto d’ingresso del Museo (intero 5 €, ridotto 3 €) per la Sezione Arte Contemporanea e le mostre allestite all’interno;

– Domenica 1° settembre, in occasione della prima domenica del mese, ingresso gratuito dalle 10:00 alle 20:00 per tutte le mostre temporanee e la Sezione Arte Contemporanea.

