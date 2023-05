Abitare il Museo, venerdì 5 maggio Ritratti apre la rassegna di opere dai depositi

Un nuovo progetto temporaneo riporta i riflettori sui depositi, il cuore nascosto dei musei, dove viene preservato il precipitato materiale della cultura storica e visuale del nostro territorio. Prenotazione consigliata via mail a: [email protected]

Dopo Magazzini generali. Le collezioni livornesi dai depositi al Museo, che tra il 2021 e il 2022 ha portato alla riscoperta di alcune opere di rilievo, note e meno note, appartenenti al patrimonio dei Musei civici di Livorno, un nuovo progetto temporaneo riporta i riflettori sui depositi, il cuore nascosto dei musei, dove viene preservato il precipitato materiale della cultura storica e visuale del nostro territorio. Seguendo il filo invisibile che lega i nuclei di opere ingressate all’interno delle collezioni civiche con tempi e modalità differenti, con Abitare il Museo il Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e Coopculture, intende presentare nei mesi di e giugno, negli spazi del Museo della Città di Livorno, quattro allestimenti tematici, abbinati a un programma di visite guidate rivolte alle scuole, agli adulti e ai bambini e performance artistiche, finalizzato alla valorizzazione e alla conoscenza di un patrimonio in gran parte ordinariamente inaccessibile. Apre la rassegna Ritratti (dal 5 al 14 maggio), con nomi come Leonetto Cappiello, Mario Borgiotti e Sandro Martini, abbinata alla visita guidata con letture Opere parlanti. Segue (dal 19 al 4 giugno) Optical art che presenterà le ricerche di grandi pionieri italiani come Alberto Biasi, Cosimo Carlucci o Enzo Mari, sino a più recenti sperimentatori come Fabrizio Breschi. Arte sacra nei secoli (dal 9 all’11 giugno) ripropone e introduce alcune testimonianze artistiche che, dal capolavoro quattrocentesco Neri di Bicci sino alla Processione di Lando Landozzi del 1935, offrono saggi di pittura provenienti da differenti contesti e compresi in un arco temporale di cinque secoli. Seguirà un’esposizione dedicata al Design (nel mese con date da definire) in cui saranno protagonisti autori italiani come Bruno Munari, Pino Tovaglia e Luciano Giorgi che hanno scritto, o ancora stanno scrivendo, alcune delle pagine più interessanti della storia di questa materia.

PROGRAMMA

Ritratti

dal 5 al

orari di apertura da lunedì a h 10.00-19.00

– sabato 6 :00 Opere Parlanti visita guidata con letture (ingresso gratuito, visita guidata € 3 a persona; prenotazione anticipata a [email protected])

– e h 18.00 visita guidata a orario fisso (visita guidata € 3 a persona; prenotazione consigliata a [email protected])

– su richiesta visite guidate per scuole, adulti e bambini (€ 40, minimo 15 partecipanti, prenotazione anticipata a [email protected])

Optical art

dal 19 al 4 giugno

orari di apertura da lunedì a h 10.00-19.00

– e h 18.00 visita guidata a orario fisso (visita guidata € 3 a persona; prenotazione consigliata a [email protected])

– su richiesta visite guidate per scuole, adulti e bambini (€ 40, minimo 15 partecipanti, prenotazione anticipata a [email protected])

Arte sacra nei secoli

dal 9 all’11 giugno

orari di apertura da venerdì a h 10.00-19.00

– e h 18.00 visita guidata a orario fisso (visita guidata € 3 a persona; prenotazione consigliata a [email protected])

– su richiesta visite guidate per scuole, adulti e bambini (€ 40, minimo 15 partecipanti, prenotazione anticipata a [email protected])

L’ingresso alle mostre è gratuito

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

https://www.museodellacittalivorno.it/

0586 824551

prenotazioni: [email protected]

Condividi: