Accademia Summer Time in Fortezza Nuova: teatro per tutte le età

Otto settimane di teatro per tutte le età in contatto con la natura e la storia della città. Ecco tutte le offerte

Fortezza Nuova ospita, da lunedì 19 giugno, Accademia Summer Time: 8 settimane di teatro per tutte le età, a stretto contatto con la natura e la storia di Livorno, a cura dell’associazione Pilar Ternera – Nuovo teatro delle commedie.

I corsi estivi, che partiranno da un lavoro sul corpo e sull’improvvisazione, prevedono una forma ludica, basata su attivazioni fisiche in relazione al luogo, stimolando la fantasia. Gli angoli più rappresentativi della Fortezza Nuova, il cannone, la porta San Marco, i loro contenuti storici e naturalistici faranno da set a laboratori di clownerie per bambini, percorsi itineranti per adulti, training sul corpo in movimento e sulla voce, apprendimento di linguaggi espressivi e arricchimento delle capacità interpretative.

Qui di seguito il programma dei laboratori nel dettaglio.

CLOWNERIE E CIRCO PER BAMBINI

Un primo approccio alla figura del clown, ai giochi acrobatici di base, alla giocoleria più semplice e alla tecnica trampoli. Il circo può offrire tante possibilità di lavoro su se stessi: il training fisico che lo caratterizza porta alla scoperta delle proprie potenzialità, si concentra sul rapporto e la gestione dello strumento di gioco, infine stimola il contatto con gli altri, per collaborare nel raggiungimento di un obiettivo comune. Il tutto condito con una sana ironia e senso del gioco in cui “l’errore” viene rivalutato in chiave positiva, imparando così ad utilizzarlo come risorsa ed opportunità scenica, sperimentando diverse pratiche di clownerie e di pedagogia delle arti circensi. Il circo, come le altre arti spettacolari, diventa un’occasione per i bambini di apprendere e sperimentare nuovi schemi motori e nuovi linguaggi espressivi, e allo stesso tempo di divertirsi e acquisire una maggior fiducia in se stessi.

Martedì ore 9:30-11:30

Formatore: Enrico Pellegrini, Elena Cei

EN PLEIN AIR (PER ADULTI)

Un percorso itinerante che attraverserà vari punti suggestivi della città alla scoperta di ispirazione teatrale, per arricchire le capacità interpretative e d’improvvisazione. Un ciclo di incontri che invita a un training attoriale creativo e personale, in relazione allo spazio circostante, giocando con le suggestioni, i ricordi, le emozioni e le immagini ispirate dallo stesso. Il teatro come strumento di osservazione della realtà di tutti i giorni e allo stesso tempo come consapevolezza del nostro vissuto interiore legato ad un determinato luogo. Un’ occasione per divertirsi e giocare in modo alternativo con il teatro usando l’improvvisazione, il movimento spontaneo, la scrittura creativa, la poesia.

L’ultimo incontro sarà “una cena teatrale”in uno dei punti ristoro della fortezza: ogni

partecipante dovrà vestire i panni di uno dei personaggi esplorati durante il percorso, una e vera e propria prova di improvvisazione, faccia a faccia con il pubblico ignaro dell’evento.

Mercoledi ore 19-21

Formatori: Silvia Lemmi, Alessia Cespuglio

IL CORPO IN MOVIMENTO

Laboratorio di recitazione e interpretazione che punta l’attenzione sul training fisico e vocale, esplorando alcune delle tecniche base del lavoro dell’attore. Il teatro viene visto spesso, da chi non lo conosce, come un’attività troppo “intellettuale”, in realtà la parte creativa ed espressiva, strettamente legata all’attività mentale e a quella emotiva, non potrebbe sussistere senza un buon lavoro fisico con il nostro corpo. L’attore deve essere consapevole di essere anche un atleta, un atleta della scena che deve avere gli strumenti giusti per saper ben allenare il suo corpo e la sua voce a favore del personaggio e della scena.

Target delle scuole medie e superiori.

Giovedì ore 9:30-11:30

Formatori: Alessia Cespuglio, Silvia Lemmi

THEATRE GAMES

Laboratorio che prende ispirazione dalla tecnica della grande formatrice americana Viola Spolin, per cui il gioco rappresenta la componente fondamentale per imparare a recitare ed a esprimersi su un palcoscenico. Questo è uno dei metodi di insegnamento attoriale più influenti e amati nel teatro americano. Al suo sterminato patrimonio di esercizi e giochi hanno attinto e continuano ad attingere insegnanti e professionisti di cinema e teatro di tutto il mondo. Viola Spolin con la sua esperienza didattica ha coperto nell’arco di molti decenni lo studio dell’animazione teatrale per i bambini, il teatro d’improvvisazione e il training attoriale, legando queste esperienze in un’unità inscindibile riconosciuta oggi come l’identità primaria della formazione teatrale. Attraverso il gioco, si impara a stare in scena, a recitare e soprattutto a divertirsi.

Target delle scuole Elementari

Mercoledi e Sabato ore 9:30-11:30

Formatori: Silvia Lemmi

In caso di pioggia le attività si svolgeranno nei locali al chiuso di Fortezza Nuova.

Costo dei Laboratori:

80 euro tutto il percorso, possibilità di pagare a lezione

I laboratori si attivano con un minimo di 6 allievi

Date: dal 19 giugno all’8 agosto

INFO E PRENOTAZIONI: 3405915212

www.nuovoteatrodellecommedie.it

