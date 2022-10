Acciughe e Livorno, domenica al Museo originale conferenza di Livorno com’era

Appuntamento domenica 16 alle 17 al Museo di Storia in via Roma 234 con il libro della chef Erika Luciani. Ingresso a donazione liberale. L’intero ricavato sarà devoluto al restauro della fontana nel parco. E' CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE tramite Centralino Museo: 0586 266711

Domenica 16 ottobre alle 17 nell’Auditorium G. Kutufà del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234 a Livorno, l’Associazione Livorno com’era presenta “La guerra delle acciughe nelle acque della Gorgona. La lotta per il monopolio di un’eccellenza gastronomica” di Erika Luciani.

“L’acciuga e Livorno, due anime in una lisca. La cultura dell’acciuga si fonde con quella della nostra città; lo studio del pesciolino azzurro mi ha portato – dice Erika Luciani- a compiere uno straordinario viaggio in cui ho scoperto infinite ricette multietniche ed avventurosi percorsi commerciali in tutta Europa”. “Dell’acciuga non si butta nulla”: ogni suo dettaglio è stato trasformato in preziosa fonte di nutrimento sin dai tempi dei fenici, degli etruschi e dei romani, e molte delle ricette utilizzate nell’antichità sono ancora oggi presenti sulle nostre tavole. Per secoli le acciughe della Gorgona sono state considerate le più buone al mondo, e moltissimi gourmet sono dello stesso parere anche oggi. Erika Luciani, chef ed appassionata di ricette culinarie del territorio livornese, approfondirà meglio la storia di questo prodotto d’eccellenza, l’acciuga, che ha visto anche momenti di scontri in mare tra navi cariche di anfore del prezioso garum, salsa liquida che i romani utilizzavano per il condimento dei loro piatti. La “guerra” allude a vere lotte combattute a colpi di remi tra i pescatori della Gorgona e quelli liguri, soprattutto di Camogli, per il controllo del pesce azzurro di eccellenza. L’appuntamento è quindi per domenica 16 ottobre alle 17.00 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Non mancate! Ingresso a donazione liberale. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al Museo di Storia Naturale per il restauro della fontana di Villa Henderson.

Per informazioni e prenotazioni:

[email protected]

Segreteria del Museo

[email protected]

tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven ore 9-13

mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18

domenica ore 15-18

Condividi: