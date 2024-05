Acqua: intelligenza e coerenza evolutiva, il convegno

Le meraviglie dell’acqua e la sua complessità, acqua come principio vitale, la capacità dell’acqua di essere vettore di informazioni, le proprietà terapeutiche dell’acqua, e anche l’acqua e il magnetismo terrestre sono solo alcuni dei temi che verranno trattati al convegno internazionale, sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 al Centro Congressi Palazzo Pancaldi a Livorno dove si svolgerà un importante evento dedicato al lavoro di ricerca di due straordinari scienziati: Emilio Del Giudice e il premio Nobel Luc Montagnier.

Scienziati, ricercatori e professionisti provenienti da diverse discipline, presentano lo sviluppo della loro ricerca nell’esplorazione dell’acqua come entità complessa, intelligenza naturale, forza ed energia evolutiva di ogni forma esistente.

L’obiettivo è quello di esplorare in profondità le caratteristiche della memoria molecolare dell’acqua e di come essa funga da vettore di informazioni per eccellenza, nonché il suo ruolo come matrice dell’esistenza.

Vengono inoltre presentate alcune delle prime prove scientifiche ottenute tramite esperimenti indipendenti sul concetto di Teletrasporto Quantistico. Opportunità unica per esplorare e discutere risultati rivoluzionari.

“Utilizzare un’acqua biologicamente ed energeticamente sana, nella vita e nell’alimentazione, è fondamentale per la nostra sopravvivenza – dice Claudio Viacava – l’acqua dovrebbe essere ritenuta realmente la nostra prima medicina”

“Immaginare un mondo in cui la musica molecolare e il teletrasporto quantico i quali anche se non percepiti, sono veri reali e concreti intorno a te e ti aprono le porte dell’intelligenza evolutiva – spiega Stefano Turini – questo mondo esiste ed è ora di entrarci con l’acqua come guida”

Il congresso è nato e si è sviluppato sotto la guida del Comitato Scientifico composto da Claudio Viacava, Stefano Turini, Aleksandra Maksimovic.

Il congresso è rivolto a ricercatori, accademici, operatori olistici, professionisti e a tutti coloro che hanno interesse per gli argomenti trattati, e che desiderano approfondire la propria conoscenza e acquisire nuovi strumenti utili alla propria attività e alla propria salute.

I relatori provengono da differenti campi della scienza: Biologia Molecolare, Fisica Quantistica, Biorisonanza, Bioinformatica, Medicina Vibrazionale e Quantistica. Molti dei quali hanno dedicato i loro studi alle proprietà subliminali dell’acqua. Ognuno di loro offre la propria conoscenza, frutto di anni di ricerca e approfondimenti svolti dai diversi punti di vista della loro specificità scientifica e relazionale, dando vita a un confronto creativo, ricco di nuove possibilità e strumenti per la salute delle persone, di ogni essere vivente e del pianeta.

Chiude il Congresso una tavola rotonda in cui i relatori presenti si confrontano sul tema: acqua, il seme della vita. Al termine del confronto sarà data la possibilità al pubblico di interagire con le domande.

Al centro congressi Pancaldi sono allestiti alcuni stands con l’esposizione dei prodotti di alcune aziende che operano nell’ambito dell’integrazione naturale, nonché editori di libri e riviste di settore.

Per informazioni: [email protected] cell. +39 3806867065

I relatori

Claudio Viacava – Biologo nutrizionista, naturopata, Psicologo, Psicoterapetua. Docente presso Università e Scuole di formazione professionale in Naturopatia e Medicine Complementari.

– Biologo nutrizionista, naturopata, Psicologo, Psicoterapetua. Docente presso Università e Scuole di formazione professionale in Naturopatia e Medicine Complementari. Stefano Turini – Biologo Molecolare, Biochimico, Genetista, Bioinformatico, Senior Lecturer in Biochimica e Microbiologia presso l’Alma Mater Europaea (AMEU-ECM) di Maribor e Koper, Slovenia.

– Biologo Molecolare, Biochimico, Genetista, Bioinformatico, Senior Lecturer in Biochimica e Microbiologia presso l’Alma Mater Europaea (AMEU-ECM) di Maribor e Koper, Slovenia. Aleksandra Maksimovic – Fisioterapista, Fondatrice e Direttrice del centro Alvita Plus di Medicina Fisica, Olistica, Integrativa, Quantistica e Tecniche Manuali, a Belgrado, Serbia. Docente di Medicina Integrativa IIMA (International Integrative Medicine Academy).

– Fisioterapista, Fondatrice e Direttrice del centro Alvita Plus di Medicina Fisica, Olistica, Integrativa, Quantistica e Tecniche Manuali, a Belgrado, Serbia. Docente di Medicina Integrativa IIMA (International Integrative Medicine Academy). Piergiorgio Spaggiari – Dottore Fisica e in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina dello Sport, attualmente è Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Lodi, autore dinumerose pubblicazioni scientifiche.

– Dottore Fisica e in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina dello Sport, attualmente è Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Lodi, autore dinumerose pubblicazioni scientifiche. Giorgio Terziani – Visiting professor in Discipline del Benessere presso la Scuola di formazione Saint George (Brescia); Ventennale esperienza nel settore ricerca e sviluppo su Nutraceutica e Catenza di Ossigeno. Relatore e divulgatore scientifico e coautore dei libri:Modulazione fisiologica di ossigeno on demand e Nutraceutica 3 Nutrigenomica .

– Visiting professor in Discipline del Benessere presso la Scuola di formazione Saint George (Brescia); Ventennale esperienza nel settore ricerca e sviluppo su Nutraceutica e Catenza di Ossigeno. Relatore e divulgatore scientifico e coautore dei libri:Modulazione fisiologica di ossigeno on demand e Nutraceutica 3 Nutrigenomica . Sabrina Melino – Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Phd in Filosofia della scienza, specializzata in terapie naturali. Studiosa e ricercatrice organizza corsi e seminari per professionisti della salute e dopo un Dottorato di ricerca, sta sviluppando un modello di benessere basato sulla medicina ildegardiana.

– Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Phd in Filosofia della scienza, specializzata in terapie naturali. Studiosa e ricercatrice organizza corsi e seminari per professionisti della salute e dopo un Dottorato di ricerca, sta sviluppando un modello di benessere basato sulla medicina ildegardiana. Giusy Messina – Psicologa Psicoterapeuta esperta in PNEI, ha conseguito il dottorato di ricerca in Formazione della Persona presso l’Università di Bergamo. Studiosa di floriterapia e fitoterapia, ha fondato a Milano l’International Institute of Pnei, primo istituto al mondo di ricerca, cura e diagnosi nell’ambito della Psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI). E’ autrice di più di 150 pubblicazioni scientifiche.

– Psicologa Psicoterapeuta esperta in PNEI, ha conseguito il dottorato di ricerca in Formazione della Persona presso l’Università di Bergamo. Studiosa di floriterapia e fitoterapia, ha fondato a Milano l’International Institute of Pnei, primo istituto al mondo di ricerca, cura e diagnosi nell’ambito della Psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI). E’ autrice di più di 150 pubblicazioni scientifiche. Giuliana Conforto – Laureata in Fisica con specializzazione in Astrofisica. Docente di Meccanica Analitica all’Universidad del Los Andes, Venezuela e Fisica Quantica all’università dell’Aquila e Università di Calabria. Fondatrice della Fisica Organica, scienza che comprende la co-scienza. Autrice di moltiarticoli e libri tra cui “Le sorprendenti meraviglie dell’acqua”

Laureata in Fisica con specializzazione in Astrofisica. Docente di Meccanica Analitica all’Universidad del Los Andes, Venezuela e Fisica Quantica all’università dell’Aquila e Università di Calabria. Fondatrice della Fisica Organica, scienza che comprende la co-scienza. Autrice di moltiarticoli e libri tra cui “Le sorprendenti meraviglie dell’acqua” Carlo Ventura – Prof. Ordinario di Biologia Molecolare Università di Bologna. Direttore del Lab. Nazionale di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali dell’Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi (www.inbb.it). Membro della American Society of Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB). Nel 2010 fonda VID art|science

– Prof. Ordinario di Biologia Molecolare Università di Bologna. Direttore del Lab. Nazionale di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali dell’Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi (www.inbb.it). Membro della American Society of Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB). Nel 2010 fonda VID art|science Giuseppe Vitiello – Prof. Ordinario di Fisica Teorica, Università di Salerno. Associato all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). Ph.D. in Physica, Università del Wisconsin, USA, 1974. Svolge attività di ricerca sulle particelle elementari, fisica dello stato solido, sistemi biologici e studi sul cervello. Ha collaborato con Luc Montagnier ed Emilio Del Giudice.

Condividi:

Riproduzione riservata ©