Ad Antignano il primo Italian Land Art Festival

La manifestazione ha riunito artisti dall’Italia, dall’Europa e dagli Stati Uniti e si è articolata su quattro prove: Quantità, Archi, Competizione a due e Artistico. Premiati anche i giovanissimi protagonisti della competizione

Si è concluso con successo a Livorno il primo Italian Land Art Festival, che ha ospitato il campionato italiano di Stone Balancing, con artisti dall’Italia, dall’Europa e dagli Stati Uniti. La competizione per l’assegnazione del titolo si è articolata in quattro prove: Quantità, Archi, Competizione a due e Artistico. Al termine delle quattro prove, la classifica generale ha visto conquistare il titolo di campione italiano ILAF 2026 Giovanni Quatela, seguito al secondo posto da Stefano Farina e al terzo da Giusi Pesenti. Ecco le classifiche delle singole prove. Prova 1 Quantità: Quatela Giovanni, primo; Doni Nicola, secondo; Farina Stefano, terzo. Prova 2 Archi: Quatela Giovanni, primo; Farina Stefano, secondo; Tecce Alessandro, terzo. Prova 3 Competizione a due: Farina Stefano, primo; Quatela Giovanni, secondo; Pistone Gianluigi, terzo. Prova 4 Artistico: Pesenti Giusi, prima; Mischa Angele, seconda; Giacomina Nolli, terza. Spazio anche ai più giovani, con una piccola competizione di impilamento di pietre riservata ai bambini dai 4 ai 10 anni, svolta all’interno del Festival ma fuori dalla competizione valida per il Campionato. I vincitori delle due categorie hanno ricevuto un gelato offerto gentilmente dalla Gelateria Caprilli di Livorno, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Il presidente Marco Quercioli, insieme a tutto il consiglio direttivo di ILAF, ringrazia artisti, partecipanti, volontari, nuovi associati e tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione. L’appuntamento è al 2027 per una nuova edizione.

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