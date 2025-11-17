“ADA” il romanzo di Alessio Traversi al Vespucci-Colombo

Proseguono gli incontri a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo”. Giovedì 20 novembre alle 18, presso l’aula magna della sede di Piazza Vigo, è prevista la presentazione del romanzo di Alessio Traversi “ADA”, uscito recentemente per Vittoria Iguazu Editora. La chiacchierata con l’autore sarà coordinata da Riccardo Greco. L’evento è realizzato in collaborazione con Erasmo Libri.

Il romanzo prende avvio dalla scena di una ragazza che giace, priva di conoscenza, nel bagno di una scuola, con una ferita sulla fronte. Da qui, si dipana un’indagine sui misteri dell’adolescenza, condotta da adulti che, imprigionati nei loro ruoli – scolastici, istituzionali, polizieschi –, non riescono a spingersi oltre i sensi di colpa, le frustrazioni, il fatalismo, la retorica e le convenienze. Ne deriva una storia di false piste e solitudini che, tra farsa e tragedia, tra ansie apocalittiche e aperitivi, si incrociano intorno al corpo di Ada, fondendo linguaggio burocratico, reazioni chimiche e tensioni liriche.

“Ada” è un romanzo che, pur richiamando in modo paradossale certi elementi tipici di taluni generi, risulta volutamente difficile da catalogare, essendo costruito sulla deliberata scelta di far cozzare tra loro i registri e i linguaggi; un poemetto tragicomico del quale è però rimasto solo il telaio e i cui protagonisti sembrano svuotati dall’interno; un testo costruito come una cornice attorno a un buco, originato anche dalla volontà di contrapporsi agli stereotipi con cui spesso il mondo scolastico è rappresentato nelle narrazioni che si producono nel nostro paese, all’interno delle quali continuano ad abbondare insegnanti sensibili ed eroici che inderogabilmente salvano i loro alunni, tenere storielle di amore nate tra i banchi, campionari di personaggi anacronistici.

“Ada” è il primo romanzo di Alessio Traversi (1973), insegnante di discipline letterarie nelle scuole superiori che per molti anni ha lavorato in ambito teatrale come drammaturgo e regista all’interno di compagnie, nelle scuole e in carcere.

Per informazioni: [email protected]

