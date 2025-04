Agorà della Lettura. Alice Cappagli presenta “Ricordati di Bach”

Al centro commerciale Fonti del Corallo il 4 aprile alle 17.30 Alice Cappagli legge e presenta "Ricordati di Bach" nell’ambito dell’Agorà della Lettura

Alice Cappagli e il suo romanzo Ricordati di Bach edito da Einaudi saranno al centro della presentazione e lettura al primo piano del centro commerciale Fonti del Corallo venerdì 4 aprile alle 17.30.

Si tratta di un romanzo autobiografico e la nascita di una passione musicale. La protagonista Cecilia è reduce da un grave incidente stradale e ha otto anni. Ha subìto una lesione del nervo radiale al braccio sinistro e non allarga più la mano. Inizia una faticosa terapia di riabilitazione e scoprendo in casa dei nonni un violoncello abbandonato, si mette in testa di imparare a suonarlo. La cosa viene accolta con commiserazione e dubbi dalla famiglia e nessuno crede nella riuscita di un tale progetto tranne il maestro che insegna all’istituto Mascagni di Livorno. La città che fa da sfondo alla storia e la città di Cecilia.

Costui è un personaggio che vive in modo sregolato, uno scommettitore di cavalli, un tabagista, un soggetto difficile e agli antipodi dei genitori di Cecilia che sono degli insegnanti, gente metodica che indirizza la figlia su percorsi di studi classici in vista di una vita che per lei auspicano come la loro. In realtà lei ubbidisce fino alla maturità ma il suo maestro ha un’incredibile capacità di tirare fuori da quella ragazzina una forza di volontà tale da farle superare il problema fisico in vista del pieno raggiungimento del suo scopo: suonare il violoncello, diplomarsi, fare della musica la sua vita. Gli anni si intersecano con vicende familiari e personali, con i sacrifici che comporta non perdere di vista l’obiettivo, scontri con realtà nuove, con paure e delusioni ma il tema della scommessa resta il motore della vicenda. Come si sa scommettere è un rischio ma bisogna vedere come lo si affronta.

Dopo una breve introduzione a cura della giornalista Cristina Olivieri per Scorpio comunicazione e pubblicità, l’autrice leggerà fino alle 19 alcuni passi del suo ultimo libro per riscoprire il piacere della lettura a voce alta e dell’ascolto.

Biografia – Livornese, Alice Cappagli si è diplomata in violoncello all’Istituto musicale Mascagni nel 1980, l’ anno precedente ha fatto la maturità classica al Liceo Niccolini Guerrazzi e poi nell’arco di due anni dopo aver suonato al Comunale di Firenze ha vinto i concorsi internazionali per violoncello al San Carlo di Napoli, alla Fenice di Venezia e al Teatro alla Scala di Milano dove è rimasta fino alla fine del 2019. Nel 2004 ha preso la Laurea Magistrale con Lode in Filosofia presso l’università Statale di Milano, nel 2008 ha pubblicato il primo romanzo Una grande esecuzione per Statale11, nel 2019 Niente caffè per Spinoza per Einaudi, nel 2020 Ricordati di Bach per Einaudi.

La presentazione fa parte dei 7 eventi “L’agorà della lettura” promossi dallo stesso centro commerciale Fonti del Corallo e organizzati e curati da Scorpio srl, attiva a Livorno dal 1988.

L’Agorà della lettura è uno spazio per la Cultura, per la libera espressione e per lo scambio di saperi. Gli incontri si terranno ogni venerdì fino al 18 aprile dalle 17.30 alle 19.00 su temi e con autori diversi.

Per informazioni [email protected]; tel 0586.851205

