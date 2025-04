Agorà della Lettura. Simone Fulciniti presenta “Heroes Football Club”

Appuntamento venerdì 11 aprile alle 17.30 alle Fonti del Corallo. Il libro di Fulciniti raccoglie ben 130 profili di campioni, divisi in due categorie: “classic” con le icone del periodo dalla fine dei ’70 all’inizio dei ’90 e “modern” che invece vede protagonista chi è sceso in campo tra la fine dei ’90 e la prima metà di 2000

Dopo il successo di Spagna 82, il libro dedicato ai mondiali vinti dall’Italia di Paolo Rossi e Enzo Bearzot, il giornalista e scrittore Simone Fulciniti, è tornato sul mercato con un nuovo progetto editoriale consacrato al calcio romantico e ai suoi interpreti più carismatici. Il titolo dell’opera in questione è “Hereos Football Club” (Millebattute) e raccoglie ben 130 profili di campioni, divisi in due categorie: “classic” con le icone del periodo dalla fine dei ’70 all’inizio dei ’90 e “modern” che invece vede protagonista chi è sceso in campo tra la fine dei ’90 e la prima metà di 2000.

Il libro verrà presentato venerdì 11 aprile alle 17.30 anche attraverso le letture di alcuni passi dall’autore insieme alla giornalista Cristina Olivieri nell’ambito dell’Agorà della Lettura, un progetto promosso dal centro commerciale Fonti del Corallo, luogo della presentazione e realizzato da Scorpio Comunicazione e pubblicità.

Un viaggio nel tempo affascinante, alla scoperta di storie, aneddoti e gustosi dietro le quinte raccolti da Fulciniti in quasi un anno di lavoro, sulle ali di una grandissima passione. «Questo volume non ha alcuna velleità o presunzione – spiega Fulciniti-, nasce semplicemente dalla mia necessità di riportare alla luce calciatori straordinari, che da bimbo mi fecero esultare e battere forte il cuore. Spesso e volentieri parlando coi ragazzi che amano il “pallone”, mi accorgo che, per tanti di loro, nomi come Rumenigge, Platini, Junior, Zico, Zoff, Tardelli o Trevor Francis, solo per fare qualche esempio, sono totalmente sconosciuti. E questo mi sembra impossibile. Quindi ho deciso di scrivere una sorta di “Bignami”, veloce, coi tempi dei social per intendersi, col quale proverò a ottenere due traguardi precisi: illuminare e invogliare alla lettura di un volume cartaceo. Per questo il prezzo è il più basso possibile, 7 euro». Il libro è stato realizzato grazie all’aiuto di Giulia Bellaveglia (Millebattute), fondamentale nella seconda fase del percorso, e dell’artista Claudio Calvetti, che ha dipinto un meraviglioso Diego Maradona per l’immagine di copertina. «Chiaramente, un’altra platea alla quale mi auguro di aver fatto un regalo, è quella dei più grandicelli, gli ultracinquantenni, che si ritroveranno nelle atmosfere vissute nei giorni migliori. “

Simone Fulciniti è un giornalista e uno scrittore livornese. Grande appassionato di sport, arte, storia e teatro, è giunto alla sua sesta esperienza editoriale. Nel 2020 ha pubblicato “Spagna 82” (Erasmo Edizioni) libro dedicato ai mondiali di calcio più amati di sempre. Sempre in ambito calcistico due suoi racconti sono stati inseriti nelle acclamate raccolte “Figumanica” (2015) e “Indimenticabili” (2018), entrambe edite da UltraSport. L’ultimo lavoro non a sfondo sportivo “La banda di Modì” (2022 – Publishing Direct) è stato il record personale di vendite. Attualmente sta lavorando a un progetto di un volume celebrativo sui 110 anni del Livorno Calcio, anniversario culminato con la promozione della squadra in serie C.

Il pubblico presente troverà delle sedute confortevoli in cerchio a creare una “sala di lettura e ascolto” coinvolgente e accogliente. Si tratta delle poltrone dello storico teatro la Gran Guardia messe a disposizione da Scorpio e un maxi schermo per seguire l’evento.

Fino al 18 aprile tutti i venerdi cultura, libera espressione e scambio di saperi sono i protagonisti,

con temi e con autori diversi.

Per informazioni [email protected] tel 0586.851205

