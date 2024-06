“Agosto Foto di Famiglia”, spettacolo conclusivo del laboratorio Secondo Atto del NTC

Laboratorio “Secondo Atto” in “Agosto foto di famiglia”. Appuntamento sabato 22 giugno alle 20 e domenica 23 giugno alle 18 al Nuovo Teatro delle Commedie per la regia di Alessia Cespuglio con Matteo Ceccantini aiuto alla regia. Con: Valentina Andreini – Elisa Baracchini – Giulia Bicchielli- Sabatina Chieppa- Luigi De Bartolo- Gabriella Gaveglia -Loredana Donadio- Giorgio Menichetti -Veronica Niccolini -Massimiliano Turrini – Carlo Silvestri

Lo spettacolo prevede una pausa tra il secondo e terzo atto. Ingresso 10 euro.

“Agosto Foto di Famiglia” è lo spettacolo conclusivo del laboratorio “Secondo atto” del Nuovo Teatro delle commedie che si è misurato in questo anno accademico con questo testo molto impegnativo, ma molto bello di Tracey Letts

Un dramma in tre atti che vince il Premio Pulitzer per drammaturgia e Tony Awards alla migliore opera teatrale 2008.

Per i Weston è arrivato il momento di guardare in faccia il passato e le verità che, taciute o ignorate da troppo tempo, ne avvelenano il presente. È un caldo agosto in Oklahoma quando Beverly, poeta alcolizzato e capofamiglia, scompare lasciando sola nella grande casa la moglie Violet, malata di cancro. Per le tre figlie, Barbara, Karen e Ivy, è il momento di ritrovarsi con la madre e con il resto dei parenti. Ma se certe famiglie sono un baluardo di sicurezza, quella dei Weston è una bomba a orologeria: destinata a esplodere e a seminare distruzione. Un testo tagliente, nero, grottesco e ferocemente ironico, dotato di un ritmo trascinante: in bilico tra farsa e tragedia, Tracy Letts dipinge il ritratto di una famiglia a pezzi, nel cuore di un’America malata da tempo.

