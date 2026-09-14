Agrosfera, al Cral Eni la fotografia racconta tradizione e innovazione del mondo agroalimentare

Dal 17 settembre al 2 ottobre al Cral Eni di viale Ippolito Nievo la mostra organizzata dal FotoClub Nove. In esposizione le opere di sei fotografi livornesi, con due progetti selezionati anche per la Mostra Nazionale di Bibbiena

Dal 17 settembre al 2 ottobre il Cral Eni di Livorno, in viale Ippolito Nievo 38, ospiterà la mostra fotografica: “Agrosfera: storie di tradizione e innovazione”, organizzata dal FotoClub Nove di Livorno. L’inaugurazione è in programma giovedì 17 settembre alle ore 18.30. L’esposizione fa parte della rete di mostre locali del progetto nazionale Agrosfera, promosso dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), e racconta attraverso la fotografia il sistema agroalimentare italiano, con particolare attenzione alle persone, ai luoghi e ai saperi che ne garantiscono continuità ed evoluzione. Il percorso espositivo guarda alla filiera nella sua complessità, dalla coltivazione all’allevamento, dalla pesca alla trasformazione e conservazione, mettendo al centro volti, gesti e ambienti di lavoro. Tradizione e innovazione diventano così i due elementi di un racconto che restituisce la dimensione umana, sociale e culturale del mondo agroalimentare. In questa prospettiva, tradizione e innovazione non rappresentano mondi separati, ma due dimensioni che si incontrano e si rafforzano

I numeri

La portata nazionale dell’iniziativa è testimoniata dai numeri:1.064 fotografi, con 18.346 immagini raccolte e 339 autori selezionati, provenienti da 19 regioni italiane. Alla mostra nazionale si affiancano 99 esposizioni locali organizzate tra settembre e novembre in tutta Italia, formando una sorta di mappa fotografica diffusa della filiera agroalimentare del Paese.

Nel loro insieme, le cento mostre costruiscono una mappa fotografica diffusa del Paese, capace di restituire la varietà dei territori e di raccontare la complessità produttiva e culturale della filiera agroalimentare attraverso le persone che la animano.

Gli autori in mostra

A Livorno saranno esposte le opere di:

Laura Bolognesi

Roberto Giannattasio

Elisa Heusch

Carlo Lucarelli

Alessio Salvestrini

Silvia Tampucci

Due dei progetti presentati a Livorno, “Livio e la Permacoltura” di Alessio Salvestrini e Silvia Tampucci e “Profumo di Basilico” di Laura Bolognesi, sono stati inoltre selezionati per la Mostra Nazionale di AGROSFERA a Bibbiena, in programma dal 19 settembre. Il FotoClub Nove di Livorno ringrazia il Cral Eni Livorno per l’ospitalità e per la disponibilità degli spazi.

Informazioni

Mostra: “Agrosfera: storie di tradizione e innovazione”

Organizzazione: FotoClub Nove di Livorno

Sede: CRAL ENI Livorno, viale Ippolito Nievo 38

Inaugurazione: giovedì 17 settembre ore 18.30

Periodo: 17 settembre – 2 ottobre compreso

Orari

Lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00–11.30 e 15.30–19.00

Martedì e giovedì: 15.30–19

Sabato e domenica chiuso

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