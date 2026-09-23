Ai 4 Mori arriva Citro Della Riva per un incontro tra medicina, coscienza e realtà

Giovedì 1° ottobre alle ore 15.30 il medico e psicoterapeuta presenta al Cinema Teatro 4 Mori il libro “Ombre - L’altro lato delle cose”, in un confronto condotto da Fabio Saller sui confini della medicina, il rapporto tra corpo, mente e coscienza e le nuove prospettive della ricerca

Un incontro dedicato ad un viaggio oltre la superficie del mondo materiale attraverso una visione rivoluzionaria della realtà con al centro fisica quantistica, biologia, medicina, tradizioni spirituali e antiche conoscenze. Giovedì 1° ottobre alle ore 15.30, negli spazi del Cinema Teatro 4 Mori di Livorno (via Pietro Tacca, 16), La Dimora del Ki presenta l’evento speciale con il dottor Massimo Citro Della Riva, medico e psicoterapeuta, che porterà in città il suo libro “Ombre – L’altro lato delle cose: la realtà oltre i confini dei sensi”, pubblicato da Sperling & Kupfer. Il dottor Citro Della Riva risponderà alle domande del dottor Fabio Saller, dirigente de La Dimora del Ki, in un dialogo costruito come un confronto diretto. «È un’occasione particolare perché questo autore non è mai stato a Livorno e questa sarà la prima presentazione del testo in Toscana – spiega Saller –. Parliamo di una persona conosciuta a livello internazionale con best seller tradotti in inglese, francese, portoghese e adesso anche in russo. Per il percorso che ha portato avanti abbiamo quindi pensato ad un evento rivolto non soltanto al pubblico livornese, ma anche a chi arriverà da fuori città». Al centro dell’appuntamento ci sarà il volume che, nella prospettiva dell’autore, affronta temi che spaziano dall’anima, allo spirito e alla coscienza fino alle teorie legate alla fisica quantistica e alle possibili applicazioni in ambito medico. Il confronto toccherà inoltre percezione e verità, autoguarigione, medicina olistica e il rapporto tra quella tradizionale e i nuovi approcci emergenti.

“Il volume parte da presupposti molto ampi e arriva a parlare anche di trasferimento farmaceutico frequenziale con le applicazioni che Citro Della Riva considera possibili in ambito terapeutico. L’obiettivo sarà prendere i punti centrali dello scritto e trasformarli in un dialogo accessibile a tutti, stimolando la riflessione ed il desiderio di leggerlo. Ho preparato una serie di domande partendo dai diversi capitoli, perché nelle pagine sono affrontati moltissimi temi. Cercheremo però di renderli divulgativi, così da costruire una conversazione che possa interessare anche chi si avvicina per la prima volta a questi argomenti”.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito del Cinema Teatro 4 Mori (https://cinema4mori.it/reservation/show/la-dimora-del-ki) oppure direttamente già in loco e il pomeriggio stesso. In occasione dell’incontro sarà inoltre possibile acquistare il libro.

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