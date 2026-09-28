Ai 4 Mori arriva il “RomFilmFest – Il Festival del Cinema Romantico”

Dal 21 al 22 novembre al Cinema Teatro 4 Mori la prima edizione della manifestazione diretta da Serena Cassarri, tra proiezioni in lingua originale, incontri e panel per raccontare l’amore, la fragilità e le relazioni umane oltre il sentimentalismo e gli stereotipi

Sabato 21 e 22 novembre, il Cinema Teatro 4 Mori ospiterà la prima edizione di “RomFilmFest – Il Festival del Cinema Romantico”, dedicato alle storie d’amore e, più in generale, alla complessità delle relazioni e delle emozioni umane, per la direzione artistica di Serena Cassarri. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Livorno, propone una riflessione capace di andare oltre il sentimentalismo stereotipato, mettendo al centro intelligenza emotiva e libertà di esprimere ciò che si prova. Empatica, colta, ironica e sensibile, ma mai sdolcinata, la kermesse alternerà leggerezza e profondità, invitando il pubblico a vivere il grande schermo non soltanto come intrattenimento, ma come esperienza di connessione. Il nome prende in prestito l’acronimo informatico di “read-only memory”: come la Rom è la memoria permanente che permette l’avvio di un sistema, così l’intelletto del sentimento rappresenta il “sistema operativo” fondamentale dell’essere umano.

«Siamo partiti da una constatazione semplice – spiega Cassarri – : per troppi anni la narrazione sentimentale è stata liquidata come un genere ingenuo o “da femmine”, quasi che parlare di affettività fosse incompatibile con l’intelletto. Con questo evento vogliamo ribaltare lo stereotipo secondo cui “il film è romantico, ma anche intelligente”. Il romanticismo non è sdolcinatezza, ma coraggio di mostrare la propria vulnerabilità e competenza relazionale. Attraverso il cinema, offriamo uno spazio sicuro in cui riscoprire che le emozioni non sono una debolezza, ma la nostra forma più autentica di intelligenza e di libertà». Il programma cinematografico proporrà alcuni celebri titoli, tutti in versione originale con sottotitoli in italiano, attraversando epoche, generi e differenti modi di raccontare l’amore: tra questi “Harry ti presento Sally”, “La La Land”, “Vi presento Joe Black”, “Le pagine della nostra vita” e “Il Paziente inglese”. Accanto alle proiezioni sono previsti incontri con autori, panel, lectio interdisciplinari, momenti di confronto e silent reading party, per approfondire i temi delle relazioni, della fragilità e della consapevolezza emotiva.

Tra le realtà associative coinvolte Fondazione Monasterio, Associazione Luca Coscioni ed Svs Alzheimer. Per ulteriori informazioni www.romfilmfest.com, pagina Facebook Romfilmfest – Il Festival del Cinema Romantico, profilo Instagram @romfilmfest oppure 342/543.12.47.

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