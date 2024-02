Ai 4 Mori arriva “Manon” in diretta dalla Royal Opera House

Mercoledì 7 febbraio alle 20.15, sul grande schermo di via Pietro Tacca, andrà in scena “Manon” in diretta dalla Royal Opera House di Londra, grazie alla collaborazione con Nexo Digital, My Movies.it e Trafalgar Releasing

Arriva ai 4 Mori il terzo appuntamento della prestigiosa rassegna “Royal Opera House”. Mercoledì 7 febbraio alle 20.15, sul grande schermo di via Pietro Tacca, andrà in scena “Manon” in diretta dalla Royal Opera House di Londra, grazie alla collaborazione con Nexo Digital, My Movies.it e Trafalgar Releasing. “L’histoire de anon”, meglio conosciuto semplicemente come “Manon”, è un balletto in tre atti del 1974 coreografato da Kenneth MacMillan su musica di Jules Massenet e basato sul romanzo “Manon Lescaut” scritto nel 1731 dall’ Abbé Prévost. La performance venne eseguita per la prima volta dal Royal Ballet di Londra il 7 marzo 1974 con Antoinette Sibley e Anthony Dowell nei ruoli principali. Accompagnata dalle musiche emozionanti di Jules Massenet e dalle evocative scenografie di Nicholas Georgiadis, questa rappresentazione racconta la breve vita della sventata Manon, combattuta tra il desiderio di una storia di splendore e ricchezza e la devozione al suo vero amore Des Grieux. La prima ballerina Natalia Osipova (nel ruolo di Manon) e il primo ballerino Reece Clarke (nel ruolo di Des Grieux) guidano uno splendido corpo di ballo che include anche Alexander Campbell, Mayara Magri e Gary Avis; insieme, daranno vita all’intensa coreografia di MacMillan. Un’occasione unica per vivere nella sala cinematografica l’esperienza di questo magico spettacolo, trasmesso in diretta in oltre 976 cinema di ben 21 Paesi di tutto il mondo grazie al generoso sostegno di Aud Jebsen, Sir Lloyd e Lady Dorfman Obe, Kenneth e Susan Green, Paul Ferguson Memorial Fund, Melinda e Donald Quintin e i Patrons del Covent Garden.

Le parole della direttrice artistica del Cinema Teatro 4 Mori Serena Cassarri: «Una storia particolarissima, basata su un libro molto conosciuto, da vivere con un cast davvero eccezionale e accessibile, come sempre, ad un prezzo super popolare».

Per informazioni e biglietti: biglietteria oppure www.cinema4mori.it. Prezzo intero 12 euro, ridotto (over 65, under 10, soci Coop) 10 euro.

