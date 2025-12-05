Ai 4 Mori Capodanno tra comicità e musica

Il Teatro 4 Mori si prepara a salutare il nuovo anno con una serata speciale, pensata per accogliere il pubblico in un’atmosfera di festa, tra comicità, musica e convivialità. L’appuntamento è fissato per mercoledì 31 dicembre alle ore 21:30, quando il sipario si aprirà sull’energia travolgente di Graziano Salvadori, protagonista dello spettacolo “Solo”, con la partecipazione dei “30 Corde”. Il celebre comico toscano, conosciuto per la sua lunga esperienza teatrale e televisiva, porterà in scena i personaggi che lo hanno reso popolare, alternando ironia, racconti di vita quotidiana e momenti di brillante improvvisazione capaci di coinvolgere ogni spettatore. La sua comicità, immediata e mai scontata, trasporta la platea in un mondo fatto di risate autentiche, sorprendendo con situazioni divertenti che nascono dall’interazione diretta con chi assiste allo spettacolo. Allo scoccare della mezzanotte l’evento si interromperà per lasciare spazio al tradizionale brindisi di San Silvestro, un momento festoso da condividere con spumante e una fetta di pandoro o panettone. Sarà l’occasione perfetta per scambiarsi gli auguri, abbracciare familiari, parenti ed amici e accogliere il nuovo anno con entusiasmo, leggerezza e gioia condivisa. Subito dopo il teatro si accenderà con l’energia degli Abba Dream, una delle tribute band più apprezzate dedicate al celebre gruppo svedese. Con performance dal vivo, costumi iconici e arrangiamenti curati, la band farà rivivere i grandi successi degli anni Settanta firmati Abba, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale travolgente che continua fino a notte fonda, tra balli, canti e la magia di una notte indimenticabile. Per partecipare alla serata è previsto un biglietto intero al costo di 68€, mentre il ridotto, riservato agli over 65 e ai possessori della tessera “Amici del cinema”, è disponibile a 62€. Per ulteriori informazioni e prevendite è possibile consultare il sito www.cinema4mori.it o telefonare al 342/543.12.47.

