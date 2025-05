Ai 4 Mori il documentario “Dalai Lama – La saggezza della felicità”

Il Cinema Teatro 4 Mori è orgoglioso di presentare un appuntamento cinematografico di grande rilievo: la proiezione del documentario “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, in programma per domenica 25 maggio alle ore 19:50. Questa iniziativa speciale si distingue non solo per l’importanza del tema trattato, ma anche per la partecipazione straordinaria di due figure di rilievo internazionale: l’attore e attivista per i diritti umani Richard Gere, coinvolto nel progetto in qualità di produttore, e Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama. Entrambi interverranno in collegamento video in diretta, offrendo al pubblico un’introduzione esclusiva e profondamente sentita alla visione del film. Il documentario, diretto da Barbara Miller e Philip Delaquis, rappresenta un’opera di rara intensità emotiva. Attraverso materiali inediti, riprese private, testimonianze e contenuti d’archivio, viene tracciato un ritratto autentico e toccante del 14esimo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in occasione del suo novantesimo compleanno. L’opera si sofferma sulla sua visione esistenziale e sulla capacità di trasmettere valori universali come compassione, gentilezza e resilienza in un’epoca attraversata da profondi cambiamenti. Il messaggio che emerge è un invito alla ricerca di una felicità duratura e consapevole, al di là delle contingenze materiali e delle inquietudini quotidiane. La serata fa parte di una rassegna nazionale promossa in collaborazione con l’Unione Buddhista Italiana per celebrare il Vesak 2025, ricorrenza che commemora la nascita, l’illuminazione e la morte del Buddha, ed è considerata il momento più sacro del calendario buddhista. I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del Cinema Teatro 4 Mori o comodamente online, visitando il sito ufficiale www.cinema4mori.it. Un’occasione imperdibile per riflettere, emozionarsi e lasciarsi ispirare da una figura che ha dedicato l’intera esistenza alla promozione della pace, dell’armonia tra i popoli e della libertà interiore per tutti.

