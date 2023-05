Ai 4 Mori l’anteprima di Campioni con l’attore della Mayor Federico

Martedì 23 maggio alle 21.30 in collaborazione con la Universal Pictures la MVF ha deciso di organizzare una serata tutta dedicata a Federico Parlanti durante la quale dopo l’intervento di Lamberto Giannini, Rachele Casali, Marco Bruciati e il sindaco Salvetti il film sarà proiettato in anteprima. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Lo abbiamo visto in teatro, lo abbiamo visto in televisione come comico a Colorado e come cameriere in Cucine da incubo, ma siamo pronti a sentirlo sul grande schermo? Ebbene sì, Federico Parlanti, attore con sindrome di down della Compagnia Mayor Von Frinzius ha preso parte alla commedia americana “Campioni” come doppiatore del personaggio Johnny! In collaborazione con la Universal Pictures la MVF ha deciso di organizzare una serata tutta dedicata a lui, durante la quale dopo l’intervento di Lamberto Giannini, Rachele Casali, Marco Bruciati ed il sindaco Luca Salvetti, il film sarà proiettato in anteprima! Dove e quando? Al cinema teatro i 4 Mori martedì 23 maggio alle 21.30, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti! L’emozione è grande, soprattutto a pochissimi giorni dal debutto di “Scaraventati, ho fatto la mia” il 25 e 26 maggio al Teatro Goldoni, spettacolo per il quale i biglietti so0no ancora disponibili, posto unico 12€, alla biglietteria del teatro Goldoni, nei punti vendita TicketOne e sul sito TicketOne.it!

