Ai 4 Mori Lo Schiaccianoci in diretta dalla Royal Opera House

Martedì 12 dicembre alle 20.15, sul grande schermo del cinema di via Pietro Tacca, andrà in scena “Lo Schiaccianoci” in diretta dalla Royal Opera House di Londra, grazie alla collaborazione con Nexo Digital, My Movies.it e Trafalgar Releasing

Arriva ai 4 Mori il secondo appuntamento della prestigiosa rassegna “Royal Opera House”. Martedì 12 dicembre alle 20.15, sul grande schermo del cinema di via Pietro Tacca, andrà in scena “Lo Schiaccianoci” in diretta dalla Royal Opera House di Londra, grazie alla collaborazione con Nexo Digital, My Movies.it e Trafalgar Releasing. Una fantasmagorica produzione di Peter Wright torna sul palco di uno dei teatri più prestigiosi.

Questo balletto, creato per il Royal Ballet nel 1984 e amatissimo in tutto il mondo, è diventato ormai un classico per grandi e piccoli, perfetto per entrare nello spirito del Natale a tutti gli effetti. Sulle note trascinanti della partitura di Pëtr Il’ič Čajkovskij, la spettacolare coreografia di Wright e le splendide scenografie senza tempo create da Julia Trevelyan Oman, i solisti e il corpo di ballo della compagnia londinese guideranno il pubblico in un paese incantato, tra scintillanti fiocchi di neve, fiori danzanti e travolgenti numeri di carattere. Sophie Allnatt nei panni di Clara, accompagnata da Leo Dixon come Schiaccianoci, si prepara a vivere una magica avventura nella notte della vigilia di Natale: dopo un’emozionante battaglia tra topi e soldatini, i due iniziano il loro viaggio nel regno dei dolci, dove saranno accolti dalla fata Confetto e dal suo principe, interpretati dai primi ballerini Anna Rose O’Sullivan e Marcelino Sambé. Un’occasione unica per vivere sul grande schermo l’esperienza di questo magico spettacolo, trasmesso in diretta in oltre 940 cinema di ben 22 Paesi.

Con il generoso sostegno di Julia e Hans Rausing, Yleana Arce Foundation, Kenneth e Susan Green, Sandra e Anthony Gutman e Lindsay e Sarah Tomlinson. Le parole della direttrice artistica del Cinema Teatro 4 Mori Serena Cassarri: «Uno tra i classici senza tempo tipicamente natalizi tra i più conosciuti, accessibile come sempre ad un prezzo super popolare».

Per informazioni e biglietti: biglietteria oppure www.cinema4mori.it.

Prezzo intero 12 euro, ridotto (over 65, under 10, soci Coop) 10 euro.

