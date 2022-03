Ai 4 Mori “Minchia Signor Tenente”, vincitore del premio Cerami

“Minchia signor Tenente” è uno spettacolo che nasce nel 2008, scritto da Antonio Grosso a soli 23 anni, è stato replicato per 370 volte (la 400 verrà festeggiata l’anno prossimo a Roma).

Martedì 5 aprile al teatro 4 Mori alle 21 va in scena lo spettacolo “Minchia Signor Tenente” per la regia di Nicola Pistoia. Si tratta di uno spettacolo vincitore del premio Cerami, una delle commedie più viste in Italia negli 8 anni consecutivi di tournée, che si concludono con questa stagione.

Note sullo spettacolo – “Minchia signor Tenente” è uno spettacolo che nasce nel 2008, scritto da Antonio Grosso a soli 23 anni, è stato replicato per 370 volte (la 400 verrà festeggiata l’anno prossimo a Roma). Visto da circa 70 mila spettatori è uno dei spettacoli cult degli ultimi anni, 10 anni di seguito a Roma, 8 anni di seguito a Torino e per 3 volte a Milano.

È stato visto anche da circa 5 mila studenti. Minchia signor tenete ha vinto anche il premio cerami (come miglio drammaturgia contemporanea) e sullo stesso spettacolo è stata scritta una tesi di

laurea dal titolo “Il teatro come strumento educativo per la promozione della legalità”.

S. Donatelli e G. Lungarini

Biglietteria Teatro 4 Mori: Livorno, via Pietro Tacca 16. Botteghino del Teatro 4 Mori, martedì e giovedì e il giorno dello spettacolo dalle 17 alle 19. Tel. o whatsapp per info e prenotazioni: 3498169659. Prevendita c/o tutti i punti vendita box office toscana/ticketone. Prevendita on line su www.ticketone.it.