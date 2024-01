Ai 4 Mori “Nessuno è im…perfetto” la commedia brillante della Compagnia del Sesto Piano

Ad andare in scena sul palcoscenico di via Pietro Tacca, domenica 21 gennaio alle 16, sarà la prima assoluta di “Nessuno è im…perfetto”, nuova brillante commedia in livornese moderno di Marco Chiappini interpretata dagli attori della Compagnia del Sesto Piano

Anno nuovo, commedia nuova. Prosegue a gonfie vele, con l’arrivo del 2024, la rassegna del Cinema Teatro 4 Mori a cura delle Compagnie Livornesi Riunite. Ad andare in scena sul palcoscenico di via Pietro Tacca, domenica 21 gennaio alle 16, sarà la prima assoluta di “Nessuno è im…perfetto”, nuova brillante commedia in livornese moderno di Marco Chiappini interpretata dagli attori della Compagnia del Sesto Piano. “Un prodotto inedito – spiega – che ricalca perfettamente lo spirito delle nostre produzioni, comiche, divertenti, ma con un significato molto più profondo. La storia è quella di una famiglia livornese dei giorni nostri che è in trepida attesa per il ritorno del figlio più grande, partito per un lungo viaggio in Thailandia alla ricerca del suo io interiore. Un rientro che porterà con sé una sorpresa, dei cambiamenti e tanti tanti equivoci. Il fulcro è, come per ogni nostro spettacolo, una morale importante che affronta un tema sociale. Un’ora e mezzo di allegria e spensieratezza tipicamente labronica, capace di far riflettere gli spettatori su una tematica molto attuale”.

Questi i personaggi: Onesto Spendibene (capofamiglia, padrone di casa), Marilena Spendibene (moglie di Onesto), Fiorella Casasecca (mamma di Marilena), Santina (la domestica), Caterina Spendibene (figlia minore di Onesto), Silvio Spendibene (figlio maggiore di Onesto), Amerigo Rincasati (futuro consuocero di Onesto), Raimondo Rincasati (figlio di Amerigo), Poldo (wedding planner), Maura Tamperi (amica di Silvio). E questi gli interpreti: Marco Chiappini, Cristina Silvestri, Stefano Valdiserri, Cristiana Ricchi, Mario Botteghi, Giuliana Vivo, Paola Pacelli, Ilaria Pellegrini, Alessandra Tamberi e Claudio Pulia. Direzione artistica Manuele Boldrini, regia Marco Chiappini.

Per informazioni e prevendite www.cinema4mori.it oppure 342/543.12.47. Costo biglietti 0-3 anni gratuito (con bambino seduto in braccio), ridotto (over 65 e possessori biglietto spettacolo precedente) 10 euro, intero 13 euro.

