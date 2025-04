Ai 4 Mori “Testa di Rame”, la storia dei palombari del ’45 prende vita sul palco

Testa di Rame, scritto da Gabriele Benucci e Andrea Gambuzza con Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza in scena, prende vita dalla raccolta di materiale documentaristico e interviste con i protagonisti e i testimoni della Livorno del 1945 per celebrare la vita e le difficoltà dei palombari

Domenica 27 aprile, alle 19.00, al Teatro 4 Mori torna in scena Testa di Rame, storico ed acclamato spettacolo della compagnia Orto degli Ananassi che vuole celebrare in questo modo il Giorno della Liberazione.

Lo spettacolo è presentato in collaborazione con ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – sezione Provinciale di Livorno, Istoreco Livorno, ANPPIA Livorno e ANED – Associazione Nazionale Ex Internati.

Testa di Rame, scritto da Gabriele Benucci e Andrea Gambuzza con Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza in scena, prende vita dalla raccolta di materiale documentaristico e interviste con i protagonisti e i testimoni della Livorno del 1945 per celebrare la vita e le difficoltà dei palombari: figure poco conosciute eppure cruciali nella vita portuale della Livorno del primo dopoguerra.

A pochi anni dalla Liberazione, in una città tutta da ricostruire, Mario Cavicchi detto “Scintilla”, palombaro innamorato del mare e delle sue profondità, vive con Rosa, moglie impulsiva, gelosa e caparbia. A causa di una serie di equivoci e di imprevisti, i due si troveranno ad affrontare le proprie paure e i reciproci sentimenti. Un’opera che narra un amore e al contempo invita a riflettere sulla storia del nostro paese e sulla lotta per la libertà e la ricostruzione.

Fin dalla sua creazione, quindici anni fa, l’obiettivo di questo spettacolo fu di dare vita ad un affresco sociale, popolare e vivo delle condizioni di vita di questi piccoli-grandi eroi comuni e di proiettarlo sullo sfondo della “piccola” storia d’amore tra Rosa e Scintilla, e della grande storia tragica dell’Italia distrutta dalla guerra.

All’epoca del suo debutto, Testa di rame fu anche il primo spettacolo a scegliere il livornese come ancoraggio popolare liberandolo, al tempo stesso, da quella patina vernacolare che gli aveva per molto tempo impedito di esprimere fino in fondo le sue potenzialità, compresa la declinazione epica che si ritrova nelle vicende del palombaro Scintilla. A cui, però, fa sempre e comunque da contrappunto la freschezza della battuta e l’ironia del tipico spirito labronico.

Testa di Rame resta, per questo, uno spettacolo profondo e divertente allo stesso tempo, da rivedere o da scoprire per la sua capacità di rappresentare, attraverso le vicende dei palombari livornesi, la durissima stagione successiva alla liberazione del Paese dal giogo nazifascista.

Info e prenotazione – Per informazioni e prenotazioni tel. 3278844341 (da Lunedì a Giovedì dalle 17.00 alle 20.00) oppure scrivere a [email protected]

Domenica 27 Aprile ore 19:00 Cinema Teatro 4 Mori

TESTA DI RAME

scritto da Gabriele Benucci e Andrea Gambuzza

con Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza

regia Omar Elerian

elementi scenografici Stefano Pilato

ambienti sonori Giorgio De Santis

disegno luci Maria Cristina Fresia

costumi Adelia Apostolico maschere Emidio Bosco

