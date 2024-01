Ai 4 Mori un collegamento in diretta con il regista Wim Wenders

Giovedì 11 gennaio a partire dalle 21, il Cinema Teatro 4 Mori sarà protagonista di un evento di rilevanza internazionale in contemporanea con pochi altri cinema del Paese. Prima della proiezione del film “Perfect days” di Wim Wenders, gli spettatori avranno l’opportunità di assistere ad un collegamento in diretta con lo stesso regista, durante un’intervista realizzata dal giornalista Matteo Carzaniga, grazie alla collaborazione con Cinemas Europa – Creative Europe Media. Tutto compreso nel prezzo del biglietto di ingresso in sala. Un’esperienza che potrà senz’altro arricchire coloro che avranno modo di guardare la pellicola poco dopo sul grande schermo di via Pietro Tacca, guidandoli attraverso la vita, gli aneddoti e le curiosità di uno tra i registi più noti del panorama internazionale.

La trama: Hirayama conduce una vita semplice scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per i libri, le piante, la musica che specialmente lo accompagna, attraverso la diffusione di audiocassette, mentre guida per andare e tornare dal lavoro, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano una serie di incontri inaspettati riveleranno qualcosa di più sul suo passato. Dopo l’uscita del trailer, il 22 maggio 2023 “Perfect days”, distribuito lo scorso 4 gennaio, è stato posizionato dalla rivista Best Movie al quindicesimo posto delle migliori pellicole del 2023, al Festival di Cannes 2023 si è aggiudicato il premio della giuria ecumenica e il concorso alla Palma d’oro ed ha ottenuto la candidatura al miglior film straniero nell’ambito dei Critics’ Choice Awards 2024. Per ulteriori informazioni e prevendite: biglietteria oppure www.cinema4mori.it. Prezzo intero 8 euro, ridotto (over 60, under 10, soci Coop, possessori tessera “Compagnia portuale Livorno” e “Compagnia Impresa Lavoratori Portuali”) 6 euro, possessori tessera “Amici del cinema” 5 euro.

