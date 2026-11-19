Un nuovo incontro con il pubblico e un’altra tappa nel percorso di distribuzione cinematografica. La ragazza delle Gardenie, cortometraggio diretto da Christian Olcese, sarà protagonista a Livorno giovedì 19 novembre, alle ore 20.15, al Cinema Quattro Mori. L’opera verrà proiettata in apertura di L’essere amato, film con Javier Bardem, inserendosi così in una serata che offrirà spazio anche al lavoro del giovane autore genovese.

Per Olcese si tratta di un’ulteriore occasione per portare sul grande schermo una storia che ha già attraversato diversi appuntamenti del panorama festivaliero italiano, ottenendo riconoscimenti per la regia, la scenografia e il risultato complessivo. Un percorso che testimonia la possibilità, anche per il cortometraggio, di trovare una propria dimensione nelle sale e di raggiungere un pubblico più ampio rispetto a quello tradizionalmente legato ai festival.

La storia prende forma a partire dall’incontro tra il regista e Sara Ciampi, poetessa, scrittrice e critica letteraria nata a Genova il 24 gennaio 1976, candidata al premio Nobel. Una figura dalla produzione articolata, che comprende poesia, narrativa e saggistica e il cui rapporto con la scrittura è iniziato fin dall’infanzia, per svilupparsi durante l’adolescenza e proseguire nel corso degli anni.

Nella biografia di Ciampi trova spazio anche l’esperienza della tubercolosi cronica, una condizione che ha segnato una parte della sua vita e che si intreccia con una sensibilità letteraria rivolta alla fragilità, al dolore esistenziale e alle domande sul significato dell’esistenza. Una dimensione importante, ma che non esaurisce la complessità della sua identità di autrice.

Da questo incontro nasce l’idea del cortometraggio, che non rappresenta una trasposizione biografica, ma una libera rielaborazione cinematografica. Olcese ha lavorato alla costruzione della storia insieme allo sceneggiatore Giovanni Robbiano, trasformando suggestioni e temi legati all’esperienza letteraria di Ciampi in un racconto autonomo.

La vicenda ruota attorno ad Alessandra, interpretata da Marta Gastini, una donna impegnata in politica che decide di tornare nel paese d’origine per occuparsi della vendita della vecchia abitazione di famiglia. Quello che inizialmente sembra un semplice passaggio legato al patrimonio familiare si trasforma progressivamente in un viaggio nella memoria. Nella casa riaffiora infatti la vicenda di Rosa, una prozia poetessa morta giovane, la cui storia viene ricostruita attraverso le pagine del diario e il ricordo del suo amore per Antonio, un contadino interpretato da Francesco Patanè.

La lettura di quelle pagine porta Alessandra a scoprire una donna che, pur appartenendo a un’altra epoca, sembra condividere con lei emozioni, inquietudini e interrogativi. Il passato finisce così per modificare le scelte del presente, fino alla decisione di non vendere più la casa. Il legame tra le due protagoniste, separate dal tempo ma unite dalla scrittura, rappresenta uno dei temi centrali del film.

La narrazione si sviluppa attraverso ricordi, immagini simboliche e voci fuori campo, con una particolare attenzione alla dimensione poetica del linguaggio cinematografico. Lo stesso Olcese ha definito La ragazza delle Gardenie una «poesia cinematografica», spiegando di voler realizzare un cinema capace di emozionare senza ricorrere alla violenza o all’eccesso, lasciando che siano le immagini e le parole a creare un rapporto diretto con lo spettatore.

Nel cast, oltre a Marta Gastini e Francesco Patanè, figurano Ettore Scarpa e Raffaele Barca. Sono presenti anche due partecipazioni speciali: quella del critico cinematografico e conduttore radiofonico Steve Della Casa, che interpreta il sindaco del paese, e quella dello stesso Christian Olcese, nel ruolo del portaborse del ministro.

Il comparto tecnico vede Edoardo Nervi alla fotografia, Valerio Andreani al montaggio, Andrea Parodi alla scenografia, Virginia Barone ai costumi, Marco Borghi alle musiche e Gabriele Pallanca al suono. Il cortometraggio, prodotto da Flicktales nel 2025, è distribuito da Siberia Distribution.

Il percorso dell’opera è cominciato all’Ortigia Film Festival, dove nel 2025 è stata presentata nel concorso internazionale cortometraggi. Successivamente sono arrivati diversi riconoscimenti: il premio per la Miglior Regia all’Onirica Film Festival, il premio per la scenografia al Basilicata International Film Festival e quello per il Miglior Film Italiano al Kraken International Film Festival. Il lavoro è stato inoltre inserito nel circuito dei cortometraggi italiani del David di Donatello 2026.

Dietro la macchina da presa c’è Christian Olcese, genovese classe 1995, il cui percorso artistico ha preso avvio dalla scrittura. Nel 2019 ha pubblicato Venticinque, raccolta di racconti, per poi dedicarsi alla realizzazione di documentari e cortometraggi. Tra i suoi lavori figurano Lettera a Faber, dedicato a Fabrizio De André, e Il volto nascosto del Cyberbullismo. Nel 2024 ha co-diretto Elia: un racconto di mare e per il mare. È inoltre autore dell’opera poetica L’età della Resa, vincitrice del premio La via dei Libri, riconoscimento satellite del Premio Bancarella.

La proiezione di Livorno rappresenta dunque una nuova occasione per conoscere un progetto che mette in dialogo linguaggio cinematografico e letteratura, affidando alla memoria e alla scrittura il compito di raccontare il rapporto tra generazioni, identità e scelte personali. Un percorso che prosegue nelle sale italiane, confermando l’attenzione del regista verso un cinema di impronta poetica e intimista.

L’appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre alle ore 20.15 al Cinema Quattro Mori di Livorno, dove La ragazza delle Gardenie sarà proiettata in apertura di L’essere amato, con Javier Bardem.