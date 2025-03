Ai 4 Mori un musical solidale per il giardino Alzheimer Friendly della Svs

L’intero ricavato del musical, portato in scena ai 4 Mori venerdì 21 marzo dalla compagnia ArteViva per la regia di Orietta Confalonieri e Angela Causarano, sarà destinato ad Svs per la realizzazione del giardino pubblico Alzheimer Friendly in piazza Italo Piccini. Il direttore Cantini: "Grazie di cuore, i lavori sono iniziati. Ci auguriamo di poterlo inaugurare nel corso della primavera”

di Giulia Bellaveglia

Un viaggio tra i più importanti musical. Venerdì 21 marzo alle ore 21.00, al Cinema Teatro 4 Mori, torna sul palco ”Sognando ancora dietro le quinte”, un’ironica ma soprattutto divertente commedia musicale in due atti che trasporterà il pubblico in un mondo magico. Fame, Blues Brothers, Sister Act sono solo alcune delle opere da cui lo spettacolo ha preso spunto utilizzando come lingua universale la musica. Messa in scena dalla compagnia ArteViva, la performance vede la regia di Orietta Confalonieri e Angela Causarano. “Un’opera – spiega Confalonieri – che nasce nel 2016, ma che ha subito molti rimaneggiamenti. Si tratta di una sorta di collage di pezzi presi da alcuni tra i musical più conosciuti dal grande pubblico. Naturalmente le canzoni sono inserite in senso logico, un brano è legato in qualche modo a quello successivo”. L’intero ricavato sarà destinato ad Svs per la realizzazione di un giardino pubblico dedicato ai pazienti affetti da Alzheimer e non solo. “Ringrazio di cuore ArteViva per aver pensato a noi – commenta il direttore operativo di Svs Francesco Cantini – e a questo progetto, ovvero la realizzazione un giardino Alzheimer friendly in piazza Italo Piccini che sarà di fatto aperto a tutta la cittadinanza e agli utenti che già frequentano il nostro Centro Alzheimer al Porto. L’idea è quella di dare vita ad un parco pubblico frequentato da tanti livornesi cercando interazioni affinché la malattia non isoli i pazienti. I lavori sono già iniziati, ci auguriamo di poterlo inaugurare nel corso della primavera”. In scena: Orietta Confalonieri, Angela Causarano, Andrea Manfredini, Alessandro Barsotti, Riccardo Floris, Valentina Passariello, Michela Cellieri, Cinzia Bufalini, Francesca Garaffa, Riccardo Bersotti, Alessia Piano, Marco Mastrosimone, Lorenzo Romagnuoli. Con la collaborazione di ST Danza Centro Formazione di Simona Tocchini, Barbara Taccini, Francesco Pelosi, Marta Falaschi, Alessia Lenzerini, Ludovica Formigli e l’Accademia di Musica Wos Academy 2.0. Prezzi: intero 15€, ridotto under 12 10€.

