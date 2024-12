Ai 4 Mori “Un Natale quasi perfetto”, spettacolo di beneficenza per Cure Palliative

A Livorno, uno spettacolo di beneficenza per vivere la magia del Natale. “Un Natale quasi perfetto” vi aspetta lunedì 16 dicembre alle 21 al Teatro 4 Mori.

Il Lions Club Satellite Livorno Meloria è lieto di presentare “Un Natale quasi perfetto”, uno spettacolo teatrale il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Dare Protezione, che opera nel campo delle Cure Palliative.

L’appuntamento è per lunedì 16 dicembre alle ore 21 presso il Teatro 4 Mori di Livorno. Sarà messo in scena lo spettacolo “Un Natale quasi perfetto” nel quale, tra stress e decorazioni natalizie che prendono vita, si racconta la vicenda di Rossella, travolta dai preparativi delle feste, che si ritrova in un’avventura magica insieme ai suoi addobbi preferiti. Canzoni, balletti e ricordi trasformeranno il suo Natale e quello del pubblico, riportando a tutti la dolcezza e l’incanto delle festività.

Con la partecipazione dei Five Live, delle classi 5A e 5B dell’Istituto “L’Immacolata” di Livorno e la regia di Paola Martelli, lo spettacolo promette di essere un’esperienza unica, divertente e toccante.

Il ricavato della serata andrà a supporto dell’associazione Dare Protezione, che si dedica a migliorare la qualità della vita dei malati gravi e dei morenti, ponendo attenzione alla dimensione spirituale del fine vita.

L’associazione promuove diverse attività di supporto e formazione per il personale sanitario e attività di volontariato in Hospice, sostenendo con grande umanità i malati e le loro famiglie, ispirandosi ai principi del Movimento Hospice, fondato da Cicely Saunders.

Durante la serata saranno raccolte Christmas Box per il progetto solidale “Scatole di Natale”, in collaborazione con l’associazione Fonte di Vita di Livorno, per donare alle famiglie bisognose beni di prima necessità e regali natalizi.

I biglietti hanno offerta minima di 15 € per adulti e 10 € per bambini sotto i 12 anni.

I biglietti possono essere prenotati in biglietteria del teatro oppure online sul sito: https://cinema4mori.it/reservation/show/un-natale-quasi-perfetto

Per info e prenotazioni: Giulia: 338-4918288, Carolina: 333-2286907 e Federica: 320-8510658

