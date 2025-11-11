Ai 4 Mori Valeria Tofanelli con “Quando un’immagine diventa evocativa”

Per il ciclo "Serata a Palazzo", la sezione fotografica Circolo Porto di Livorno avrà l'onore di ospitare al Cinema Teatro 4 Mori venerdì 14 novembre alle 21,30 la fotografa Valeria Tofanelli con una serata dal titolo "Quando un'immagine diventa evocativa"

Valeria è una fotografa romana il cui lavoro esplora il rapporto tra l’essere umano e l’ambiente attraverso la narrazione del quotidiano. Il suo approccio si muove tra documentazione e suggestione visiva, combinando realtà e rappresentazione per evocare diverse percezioni del reale.

I suoi lavori sono stati esposti sia in Italia che all’estero, pubblicati in libri, riviste e articoli online.

Dal 2022 collabora come docente con Daylight School ed è membro del collettivo internazionale Burn My Eye. Potete vedere alcuni sui lavori sul sito web: www.valeriatofanelliphoto.com, o su il suo account instagram: @valeria_tofanelli.

