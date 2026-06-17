(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA COMPLETO

Ai Bagni Paolieri la rassegna “Senza Pretese-Balneare 2026”

Dal 25 giugno al 24 luglio presso i Bagni Paolieri di Quercianella (Livorno) si svolgerà la rassegna di incontri: Senza Pretese-Balneare 2026, una costola della rassegna Senza Pretese che si svolge abitualmente alla fine di settembre presso la Casa del Popolo di Solaio a Pietrasanta

La versione balneare della rassegna propone nove incontri ad orario variabile (alle 18,30 oppure alle 21) che hanno per filo conduttore “I luoghi”, intesi come elementi portatori di senso, di significato e non semplici fondali. Nove incontri per riscoprire e dare valore a tutto quello che ci circonda.

Si parlerà degli angoli di mondo osservati dalle panchine, della Firenze di Carlo Monni, della Castiglioncello negli anni ’60, di centri commerciali, rotonde e basamenti, di manifesti elettorali affissi ai muri, di piccoli paesi, di archeologia e deserto, di contadi e dei non luoghi dell’universo concentrazionario femminile.

Gli organizzatori chiosano: “Saranno nove incontri divergenti, storti, discordanti, che mettono al centro ciò che è marginale, in modo da allenare uno sguardo anomalo, che sfugga agli standard. Il tutto in maniera semplice, senza pretese appunto, per riscoprire il senso di comunità, anche solo per uscire di casa”.

La formula degli incontri è fissa: ogni intervento avrà la durata di 50 minuti circa, durante i quali affrontare e approfondire ogni volta un ambiente, correlato a un autore, un periodo e a aneddoti, anche attraverso il ricorso a materiale audiovisivo.

Interverranno ai vari incontri lo storico dell’arte Lorenzo Carletti, il disegnatore Daniele Caluri, lo scrittore Paolo Ciampi, la traduttrice Federica Quirici, il critico cinematografico Massimo Ghirlanda, l’archeologa Alexia Pavan, il cantastorie Roberto Tofani, lo scrittore Pilade Cantini, lo studioso di fenomeni migratori Giuseppe Sommario.

In allegato il programma completo, reperibile anche sulle varie piattaforme social.

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