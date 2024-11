Ai Bottini dell’Olio la mostra “A tutto Kafka”

Promossa dal Goethe-Institut e nata dalla cooperazione con il 'Literaturhaus Stuttgart' per il centenario della morte di Franz Kafka, è stata creata una mostra composta da manifesti che si basano sulla biografia a fumetto 'Komplett Kafka'

Il 23 novembre, alle 17, ai Bottini dell’Olio l’inauguruzione della mostra “A tutto Kafka”. Promossa dal Goethe-Institut e nata dalla cooperazione con il ‘Literaturhaus Stuttgart’ per il centenario della morte di Franz Kafka, è stata creata una mostra composta da manifesti che si basano sulla biografia a fumetto ‘Komplett Kafka’ di Nicolas Mahler (Suhrkamp, 2023), in uscita ad aprile 2024 in Italia presso Edizioni Clichy.

Interverranno alla conferenza: Mauro Nervi, curatore dell’edizione Bompiani delle opere di Kafka. A seguire le giovani germaniste e germanisti della Classe 5ELL del Liceo Linguistico Cecioni leggeranno passi de “La Metamorfosi” accompagnati dal docente di tedesco Daniele Massei.

Condividi:

Riproduzione riservata ©