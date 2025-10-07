Ai Granai la presentazione del volume “I luoghi di Giovanni Fattori”

Nell’ambito della rassegna LibrArti 2025, un nuovo appuntamento dedicato alla figura di Giovanni Fattori, nel bicentenario della sua nascita, offre al pubblico uno sguardo inedito sul suo rapporto con la città natale.

Giovedì 9 ottobre, alle ore 16.30, presso i Granai di Villa Mimbelli, si terrà la presentazione in anteprima del volume:

I luoghi di Giovanni Fattori a Livorno

a cura della cooperativa Agave, edito da Pacini Editore.

Il libro, curato da Jacopo Suggi, accompagna un progetto di cartellonistica culturale e turistica promosso da Agave che identifica e valorizza, attraverso appositi pannelli informativi, i luoghi più significativi della vita e dell’opera di Fattori nel cuore di Livorno. Ad accompagnare il volume anche una mostra fotografica allestita negli spazi dei Granai, con scatti di Linda Ughi e Emiliano Cicero, che restituiscono una visione visiva contemporanea della città fattoriana.

Il volume si articola in venti tappe – tra vie, piazze, chiese e scorci di mare – che ricostruiscono il profondo legame tra Fattori e Livorno, intrecciando arte, memoria e paesaggio urbano. Un itinerario culturale che permette di riscoprire il pittore attraverso i luoghi che ne hanno segnato la formazione, l’ispirazione e la quotidianità.

Contiene saggi e contributi di:

Jacopo Suggi, Elena Spagnoli, Francesca Cutrona, Linda Ughi ed Emiliano Cicero – cooperativa Agave

Vincenzo Farinella, curatore della mostra Giovanni Fattori una rivoluzione in pittura

Michele Pierleoni, presidente del Gruppo Labronico

Intervengono alla presentazione:

Jacopo Suggi, Elena Spagnoli, Francesca Cutrona, Linda Ughi, Michele Pierleoni, Vincenzo Farinella e Beatrice Cambi della Pacini Editore

Un’occasione per restituire nuova centralità al rapporto tra artista e territorio, attraverso un progetto editoriale e urbano che intende lasciare un segno duraturo nella fruizione culturale della città.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

LibrArti è un progetto a cura delle cooperative Agave, Itinera e CoopCulture, in collaborazione con il Comune di Livorno.

PER INFO E CONTATTI

Museo Civico “G. Fattori”

Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65 – Livorno

Tel. 0586 – 824607

[email protected]

