“Ai miei tempi. Parlami d’amore” al Goldoni gli studenti della scuola San Gaetano

Lunedì 20 maggio alle ore 18, in Goldonetta, due classi della Scuola Secondaria di 1° grado San Gaetano, la 1L e la 2L, andranno in scena per la rassegna Laboratori in scena, organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni. I primi a salire sul palco saranno i ragazzi della 1L con lo spettacolo Ai miei tempi.

Rappresenteranno un gioco nel tempo, un insieme di riflessioni/confronto tra passato e presente attraverso la lingua, i giochi, gli usi, i costumi. Una linea temporale vista dai giovani ragazzi che si sono chiesti cosa si debbano aspettare dal prossimo futuro, e cosa vorrebbero “ ripescare” dai tempi passati.

Con Viola Bartoli, Alessia Raffaella Biondo, Samuele Busoni, Ginevra Cantone, Rayan Carboni, Adele Di Chiara, Marta Fiaschi, Alberto Francalanci, Gaia Gamucci, Elena Ghiozzi, Dario Giannoni, Alessandro Grassi, Martin Iavagnilio, Mayela Lella, Viola Mazzi, Iris Morelli, Mattia Passannati, Giorgia Puhar, Dominik Yarotskyi. Regia Deborah Di Girolamo in collaborazione con Teresa Avino.

A seguire i ragazzi della 2L con Parlami d’amore. I ragazzi dopo alcuni dibattiti e varie sperimentazioni si sono messi in gioco sulla domanda “che cos’è l’amore”. Lo spettacolo è un patchwork di vari “momenti” di Amore nel mondo della letteratura da Romeo e Giulietta, Otello e Desdemona, ma anche visto attraverso i fatti di cronaca recente sul femminicidio e amore malato, ma anche amore inteso come passione per un’arte, un hobby, uno sport.

Con: Tommaso Benedetto, Asia Biagi, Alyssa Carloni, Giovanni Casini, Sofia Ciorba, Guido Cipriani, Mattia Di Fabrizio, Ilaria Ditrani, Viola Ferretti, Christian Fischietti, Althea Fontana, Kejda Gjata, Greta Guarnotta, Margherita Lubrani, Matteo Maresca, Antonio Melluso, Grabriele Monti, Alice Morgantini, Amalia Notarangelo, Sofia Orlandi, Aurora Ramagli, Claudiu Daniel Tutuianu, Veronica Vincenzoni, Matilda Zocco. Regia Deborah Di Girolamo in collaborazione con Teresa Avino.

Biglietti € 5 in vendita c/o la biglietteria del Teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

