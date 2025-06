Ai nastri di partenza Leggermente. Domenica Monica Giorgi e Serena Marchi

S’inaugura domenica 29 giugno, ore 18:30, Leggermente, Incontri letterari, la rassegna di appuntamenti con autrici e autori in programma sul palco della Villa Fabbricotti

S’inaugura domenica 29 giugno, ore 18:30, Leggermente, Incontri letterari, la rassegna di appuntamenti con autrici e autori in programma sul palco della Villa Fabbricotti. S’inizia con il romanzo “Domani si va al mare” di Monica Giorgi e Serena Marchi che dialogheranno con la giornalista Giulia Bellaveglia. Scritto da Serena Marchi, racconta l’incredibile vita senza sconti di Monica Giorgi che ha fatto dei propri principi etici e morali la chiave di volta della propria esistenza. Domani si va al mare racconta la storia vera e straordinaria della livornese Monica Giorgi, ex tennista professionista, attivista politica e donna libera che ha attraversato lo sport e la militanza, sempre fedele ai propri ideali, protagonista negli anni Settanta di importanti battaglie civili e sociali. Dall’infanzia borghese alla passione per il tennis, dall’amicizia con Lea Pericoli alle accuse legata a un rapimento di matrice politica, la sua è una vita senza compromessi, guidata da una ricerca costante di giustizia e verità. Con una scrittura limpida e intensa, Serena Marchi ne raccoglie la voce in un racconto lucido, potente, necessario. Un libro che parla di coraggio, femminismo e autodeterminazione. Serena Marchi è scrittrice e giornalista. Tra le sue pubblicazioni, per Fandango: Madri, comunque (2015), Mio Tuo Suo Loro (2017 e 2024), Pink Tank (2019) e, con Fulvio Valbusa, Randagio (2021) con il quale, nel 2022, vince il Premio Letterario “Gianni Mura”. Lunedì 1 luglio il testimone passa a Teresa Ciabatti, più volte finalista al Premio Strega, che con Cecilia Caleo e l’avvocata Aurora Matteucci presenteranno l’ultimo romanzo della scrittrice Donnaregina edito da Mondadori. Chi è davvero il boss della camorra ’o Nasone? Deve scoprirlo, incaricata dalla testata per cui scrive, una giornalista che di criminalità sa poco o nulla. Ma quando l’uomo inizia a raccontare – con nostalgia e dolore – le perdite, gli affetti, le donne amate, qualcosa cambia. Tra diffidenza e intimità inattesa, la relazione fra i due si sposta nei territori ambigui del sentimento e della memoria. Il boss non rinnega il passato, ma si mostra vulnerabile. Lei, che lo ascolta mentre segue le tracce del figlio dell’uomo nelle strade di Napoli, capisce in realtà di star cercando la propria figlia, sempre più sfuggente. Con una scrittura affilata e spietatamente lucida, Ciabatti dà voce a una storia intensa sul potere, l’identità e l’incomprensione. Teresa Ciabatti vive e lavora a Roma. Nel 2002 ha pubblicato il primo romanzo Adelmo, torna da me (Einaudi Stile libero) dal quale è stato tratto il film L’estate del mio primo bacio. Successivamente scrive: I giorni felici (Mondadori, 2008), Il mio paradiso è deserto (Rizzoli, 2013), Tuttissanti (Il Saggiatore, 2013). Nel 2017 viene pubblicato La più amata (Mondadori), tra i finalisti al premio Strega. Del 2018 è invece Matrigna (Solferino) e del 2021 Sembrava bellezza (Mondadori). Collabora con Il Corriere della Sera.

La manifestazione è organizzata da Comune di Livorno, Cooperativa Itinera, Libreria Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini e con il contributo di Fondazione Livorno. Ingresso libero senza prenotazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©