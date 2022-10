Ai Salesiani torna il festival canoro “Premio Claudio Pelissier”

Torna l’attesissimo festival canoro nazionale Musicarte “Premio Claudio Pelissier” sul palcoscenico del Teatro Salesiani (viale del Risorgimento, 85 Livorno). L’appuntamento è per le 21,15 di sabato 8 ottobre quando si apriranno i tendoni e si accenderanno i microfoni per dar voce ai 24 concorrenti in gara che saranno suddivisi nelle due categorie previste dal premio: Cover e Inediti.

Sul palco a presentare la serata ci sarà il figlio del maestro Claudio Pelissier, Daniele Pelissero, insieme al cantante-musicista Corrado Passetti. Ospite della serata il sosia ufficiale di Claudio Baglioni, Etienne Cannavò che, oltre a partecipare come giudice all’interno della competizione sarà protagonista sul palco deliziando il pubblico con un suo medley.

Ma chi era Claudio Pelissier? Maestro di pittura prevalentemente macchiaiola ma anche moderna, ha vinto numerosi concorsi in tutta la nazione e fatto mostre anche in Canada ed a Toronto, oltre che in Italia.

Daniele Pelissero, di cui è il direttore artistico della manifestazione spiega: “Ho iniziato ad organizzare concorsi canori circa venti anni fa….poi la decisione insieme ai miei fratelli, Alessandro e Mirco, di dedicarne uno a nostro padre scomparso. Ricordo sempre, quando nel lontano 1987 vinse il premio rotonda nella sua amata Livorno, ed intervistato da un giornalista che gli chiese qual è stato il suo quadro più bello? lui rispose il mio più grande capolavoro sono stati i miei figli“.

La moglie Mara Trocar, siederà in prima fila come sempre. Una giuria super qualificata, presieduta dal giornalista Dario Cecconi esperto di massmedia, avrà arduo compito di ascoltare e giudicare i 24 concorrenti in gara.

Biglietto d’ingesso per assistere alla serata 10 euro.

