Ai Tre Ponti una giornata di salvamento acquatico con FISA

Nel pomeriggio di sabato 27 aprile è andata in scena una dimostrazione di salvamento ai Tre Ponti organizzata dalla FISA -Federazione Italiana Salvamento Acquatico durante la Settimana Velica Accademia Navale di Livorno con la presenza dell’Svs Pubblica Assistenza, S.A.U.C.S. Costa Maremmana.

Si è svolta una dimostrazione di varie tecniche di soccorso alla presenza delle rappresentanze dell’ Accademia Navale e della Guardia Costiera. Simulazioni con rescue board e il sup rescue da soccorritori FISA, moto d’acqua, gommone da soccorso e non solo. Presenti soccorritori FISA brevettati grazie al progetto “Badabimbunbé” ideato dalla Sons of the Ocean, le unità cinofile FISA da soccorso in acqua della S.A.U.C.S. Costa Maremmana e la SVS con l’idroambulanza che hanno simulato il soccorso in acqua di un traumatizzato e il trasporto a terra con interventi da terra dei soccorritori avanzati con ambulanza.

Tutto per sensibilizzare i frequentatori delle nostre spiagge a una balneazione responsabile e prudente soprattutto per i non abili al nuoto. Durante l’estate il numero dei Bagnini è insufficiente per le richieste che ci stanno già pervenendo dai vari proprietari degli stabilimenti balneari come dichiarato dal responsabile Fisa di Livorno che propone corsi per l’ottenimento del brevetto da “Bagnino” come opportunità concreta di lavoro.

Per informazioni 3491-648328.

