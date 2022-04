AIL in campo per i profughi ucraini

Anche l’AIL scende in campo per i profughi dell’Ucraina e giovedì 14 alle 16 incontrerà i piccoli ucraini, ospiti della Croce Rossa Italiana, a Tirrenia, per festeggiare la Pasqua regalando loro le Uova AIL simbolo di pace e di gioia.

Mediagallery

Anche l’AIL scende in campo per i profughi dell’Ucraina e giovedì 14 alle 16 incontrerà i piccoli ucraini, ospiti della Croce Rossa Italiana, a Tirrenia, per festeggiare la Pasqua regalando loro le Uova AIL simbolo di pace e di gioia. L’appuntamento è al Park Hotel di viale del Tirreno.