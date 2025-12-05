AISA organizza una raccolta alimentare per cani e gatti l’8 dicembre in piazza Grande

Lunedì 8 dicembre 2025 l’AISA – Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, Regione Toscana ODV – promuove una grande raccolta alimentare e di accessori per cani e gatti nel cuore di Livorno. L’iniziativa si terrà in piazza Grande, lato Duomo, con orario continuato dalle 8 alle 20.

L’obiettivo della giornata è duplice: da un lato sostenere il fabbisogno alimentare degli animali accuditi dall’associazione, dall’altro aiutare le famiglie meno abbienti fornendo generi di prima necessità per i loro amici a quattro zampe. Un gesto concreto, spiegano gli organizzatori, “per non lasciare indietro nessuno, nemmeno gli animali che fanno parte delle nostre famiglie”.

Durante la giornata, tutti i benefattori riceveranno un omaggio natalizio come segno di riconoscenza per il gesto di solidarietà.

La raccolta rientra nella campagna “Dona amore, riempi una ciotola”, promossa da AISA Regione Toscana ODV.

Per informazioni: 338 8291897

Aggiornamenti e dettagli anche sulla pagina Facebook: Aisa Regione Toscana ODV

