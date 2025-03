Al Cage l’elettronica dei C.Y.B. e la nuova edizione di Emergenza Festival

Al teatrino di Villa Corridi venerdì 14 marzo arrivano le sonorità elettroniche dei C.Y.B. e sabato 15 marzo torna Emergenza Festival con la prima serata eliminatoria

Al teatrino di Villa Corridi venerdì 14 marzo arrivano le sonorità elettroniche dei C.Y.B. e sabato 15 marzo torna Emergenza Festival con la prima serata eliminatoria.

VENERDÌ 14 MARZO – Arrivano sul palco del The Cage i C.Y.B., alias per Cyborg Bees, band livornese di musica elettronica dall’approccio innovativo e divertente che fonde strumenti organici suonati dal vivo con una produzione digitale fresca e contemporanea. Cinque musicisti e un dj per un progetto nato durante la pandemia, che nel corso degli anni ha visto cambiare più volte la line-up e che ha riscosso un seguito cittadino sempre maggiore. Ad oggi i componenti della band sono Massimo Gemini ai sassofoni, alle tastiere e alla voce, Luca Pasquadibisceglie alla batteria, alle percussioni e alla programmazione ritmica ed elettronica, Samuele Vergili alla consolle e alla programmazione elettronica, Matteo Pastorelli alla chitarra elettrica e al baritono, e Fabrizio Balest al basso. Per la prima volta al teatrino di Villa Corridi, i Cyborg Bees porteranno in scena il loro originale sound, composto da una miscela dinamica di ritmi elettronici pulsanti, linee di sax soul, percussioni energiche e audaci riff di chitarra. Un dialogo tra tradizione e innovazione che trova la sua dimensione naturale soprattutto nel live e che è capace di regalare al pubblico un vero e proprio viaggio sonoro immersivo e coinvolgente, in cui le influenze classiche incontrano i paesaggi sonori futuristici e la sperimentazione porta all’intreccio tra melodie introspettive e groove ad alta energia. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro, più i diritti di prevendita. Dopo il concerto la serata proseguirà con il dj-set targato Robetta Party; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 15 MARZO – Torna al The Cage l’appuntamento con Emergenza Live Music, il concorso musicale internazionale nato nel 1992 e arrivato quest’anno alla sua trentatreesima edizione. Ben oltre tremila i progetti musicali che saranno presentati sui palchi di tutto il mondo grazie a questo conosciutissimo contest, mentre nel nostro paese si esibiranno 250 artisti tra gruppi e singoli. Tutte le selezioni del concorso, come sempre, offriranno la possibilità di esibirsi in veri e propri concerti, dalla durata di 25 minuti per ogni artista. Al teatrino di Villa Corridi, proprio da questo sabato, inizieranno le selezioni locali di Livorno che porteranno i vincitori a suonare ai Magazzini Generali di Milano per la Finale Nazionale Italiana, prevista per giugno prossimo; i vincitori della Finale Nazionale Italiana accederanno a loro volta alla Finale Mondiale, che come da tradizione si terrà al Taubertal Festival, in Germania davanti a un vastissimo pubblico. Le successive serate eliminatorie al teatrino di Villa Corridi saranno sabato 22 e sabato 29 marzo, e sabato 12 e sabato 26 aprile, mentre l’appuntamento con la finale è previsto per sabato 17 maggio. Come ogni anno, la valutazione dei progetti musicali e del loro percorso è affidato al pubblico presente durante i live e le giurie sono rappresentate da alcuni grandi nomi come Metatron/INRI, Thaurus, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. La prima serata eliminatoria inizierà alle 20:00; alle 21:00 sarà il turno di Desìo Rockband, alle 21:30 quello di Purple Mode, alle 22:00 si esibirà La Decisione Del Prefetto, alle 22:30 Blackout e alle 23:30 Lil Topo. I biglietti sono acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©