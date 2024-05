Al calasole, il Mascagni in Abbazia

Tutti i concerti, ad ingresso libero, si terranno all'Abbazia di San Giovanni Gualberto alla Valle Benedetta nel pomeriggio, inizio alle 18,30, e al termine si potrà gustare un aperitivo, ad offerta libera, nella splendida cornice della storica Abbazia

di Giacomo Niccolini

“Al calasole, il Mascagni in Abbazia” è il titolo del ciclo di tre concerti organizzati dal Conservatorio Mascagni, dalla Parrocchia Abbaziale Valle Benedetta e dalle Amiche della Valle. Tutti i concerti, ad ingresso libero, si terranno all’Abbazia di San Giovanni Gualberto alla Valle Benedetta nel pomeriggio, inizio alle 18,30, e al termine si potrà gustare un aperitivo, ad offerta libera, nella splendida cornice della storica Abbazia.

Il primo concerto è in programma venerdì 10 maggio e prevede l’esibizione dell’Ensemble di chitarre dirette dal maestro Giorgio Mirto. Musica di Robinson, Walton, Da Milano, Rózsa, Castelnuovo-Tedesco, Fampas, Santucci.

Il 24 maggio invece sarà la volta di Pithecantropus Clarinet Ensemble diretta dal maestro Carlo Failli che si esibirà in musiche di Mozart, Moderna, De Sanctis DeBenedictis, Mingus/Carraresi, Cameron/Carraresi.

Infine il 7 giugno Ensemble di musica livornese del ‘700 diretta dal maestro Gabriele Micheli. Musiche di Cambini, Nardini, Dôthel e Campioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©